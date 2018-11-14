Arter Tiyatro Keyfi’nin Sanat Yönetmeni Kemal Başar ve Eda Kandulu ile kültür sanat çalışmalarını konuştu

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Türkiye’de faaliyet gösteren Tiyatro Keyfi’nin Genel Sanat Yönetmeni Kemal Başar ve ülkemiz sanatçılarından Eda Kandulu’yu kabul ederek Gazimağusa’daki kültür-sanat faaliyetleriyle ilgili bir görüşme yaptı. Tiyatro oyunculuğu, yönetmenlik, çevirmenlik, dizi oyunculuğunun yanı sıra devlet tiyatrolarında yöneticilik de yapan Tiyatro Keyfi’nin Genel Sanat Yönetmeni Kemal Başar’a, Tiyatro Keyfi’nin “Gözlerin adında” oyununun başrol oyuncularından olan Eda Kandulu ve Menajer ve Organizasyon Sorumlusu Oğuzhan Güler de eşlik etti. Başar, ziyarette Başkan İsmail Arter’e “tam zamanlı aşk” isimli albümünü de takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, çok takdir ettiği bir sanatçı olan Kemal Başar’ın ziyaretinden mutlu olduğunu ifade ederek, ileriye dönük projelerle ilgili böylesi donanımlı sanatçılarla sohbet etmenin çok önemli ve anlamlı olduğunu, Eda Kandulu’nun da ülkemizden çıkan bir sanatçı olarak büyük bir ekibin içinde yer alması ve önünün açılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Her 2 sanatçıyla da çok şey konuşacaklarını, ileriye dönük projelere imza atacaklarını şimdiden gördüğünü ifade eden Başkan Arter, “Gazmağusa bunu hak eder, KKTC bunu hak eder. Bizim de buradaki sorumluluğumuz sanatın ve sanatçının önünü açmaktır, yerel idarenin görev ve sorumluluğu budur. Bizim de dersimize iyi çalışmamız lazım. Sizin gibi değerli sanatçıları halkımızla buluşturma, projelerinizi kentimizde sunmanız bizim için önemlidir.” dedi.

Tiyatro Keyfi Genel Sanat Yönetmeni Kemal başar, Başkan İsmail Arter’in davetinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, Başkan İsmail Arter’in yaptığı festival ve ağırladığı sanatçılarla kültür sanat alanında Gazimağusa’yı bambaşka bir yere koyan aydın ve modern bir kişi olduğunu ifade etti. Özel kalem müdürü tiyatrocu olan bir cumhurbaşkanını sadece bu ülkede gördüğünü ifade eden Başar, “ siz de sanatçı ruhlusunuz belli ki. Gazimağusa’nın kültür sanat alanında son yıllardaki atılımlarının hepsinin sizin eseriniz olduğu aşikar. Bize de değer verdiğiniz sanatçılar içinde görüp davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. “dedi. Kıbrıs’ta Makbet Kültür Sanat ve Eğitim Şirketi’ni kurduklarını, Türkiye’deki Emma Organizasyon ve onun markası Tiyatro Keyfi’nin dünyayı dolaşan ve büyük etki yapan bir tiyatro olduğunu, Eda Kandulu’nun da “gözlerin ardında” müzikal oyununun başrol oyuncularından biri olduğunu söyledi. Kültür Sanat ve Eğitim kurumu olarak işbirliği olanaklarını araştırmak, hem kendilerinin ve hem de Başkanın deneyimleriyle nasıl ileriye gidebileceklerini ve Gazimağusa’ya faydalı neler yapabileceklerini konuşmak için Kıbrıs’a geldiklerini söyledi.

Eda Kandulu ise Kemal Başar sayesinde “gözlerin ardında” oyunuyla Türkiye’de inanılmaz bir çıkış yaptığını, kendi vatanında Makbet’in bu sektöre girmek isteyen çocuklar gençler ve yetişkinler için kurulduğunu gençlerin kendisinin çektiği sıkıntıları çekmemelerini istediğini ifade ederek, Türkiye’nin çok büyük ve bu sektörün zor olduğunu, sektöre girmek isteyenlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi çıkışlı biri olarak Gazimağusa’nın ne kadar değiştiğini gördüğünü, Gazimağusa’daki kültür sanat faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Kandulu, Başkan İsmail Arter’in sanata ve sanatçıya destek verdiği ve değişimden dolayı ayakta alkışlanması gerektiğini ifade ederek teşekkür etti.