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Artık bu kadarı da fazla dedirtti!....

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KKTC’nin genelinde görülen trafik karmaşası, Lefkoşa’da büyük boyutlara ulaştı.
Artık bu kadarı da fazla dedirtti!....

Taner ULUTAŞ

Yayaların kullanımı için yapılan kaldırımların, park yerine dönüşmesi sonrasında yollara gelişi güzel bırakılan arabalara birde yolu, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde kapatma ilave edildi. Otobüslerin yoğunlukla kullandığı, terminal yanındaki Şehit Mehmet Münür sokağı  üzerine arabaların çift şerit olarak gelişi güzel park edilmesinin yanısıra bir kamyonun inşaat malzemesi indirmek maksadı ile yolu kapatması trafiğin aksamasına neden oldu.

Trafiğin en yoğun olduğu saat olan 13.15 saatinde kapatılan yol, sürücüleri zor durumda bırakırken, inşaatmalzemesi indirilen dükkan sahibi ile kamyon sürücüsünün trafiğin sıkışmasına karşın herhangi bir girişimde bulunmadıkları gözlemlendi.

Yolun kapatılmasına tepki gösteren bir sürücü, “Bu ülkede artık herşey zıvanadan çıktı. Kaldırımlar arabaların park yerine dönüştürülerek işgal ediliyor. Çift park ile geçişler engelleniyor. Adam tek yola giriyor birde karşı sürücüye kızıyor. Tamam, da, özellikle otobüslerin en yoğun kullandığı bir saatte yolun kapatılmasına ve buna aldırış edilmeyerek sürücülerin trafik keşmekeşi içerinde bırakılması sanırım artık sözün bittiği yerdir” dedi.

Ayni vatandaş açıklamasına devamla, “Kamyon saatlerce yolu kapattı. Park edilen araçlar nedeniyle geçiş yeri bulamayan sürücüler, girdikleri yoldan geri geri giderek hem kendine hem başkalarına tehlike yarattı. Adamlar bu duruma rağmen istiflerini bozmadı. Peki, polis saatlerce devam eden bu durumda neredeydi? Maksat radar tutmak değil. Böylesi durumlara müdahale etmektir. Ayrıca bu insanlar yolu kapatma iznini nerden aldılar. Aldılarsa bu izin trafiğin en yoğun olduğu saatlerde mi verilir? Vallahi ülkenin durumu vahim. Kim kime dum duma işi giderek büyüyor” ifadesinde bulundu.

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