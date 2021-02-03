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SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Artık emniyetten izin almak gerekiyor...

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Artık emniyetten izin almak gerekiyor...
Artık emniyetten izin almak gerekiyor...

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.

Kapanmanın uygulandığı son bir hafta içerisinde ülkemizde vaka sayısının çok yüksek seyretmeye devam etmesi ile sağlık sistemimiz bu vakaları karşılamada yetersiz kalmak üzeredir. Alınan önlemlerin ülkemizde görülen bulaşın engellenmesine yeterli olmadığı nedeni ile önlemlerin ve denetimlerin arttırılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Tüm bunlar göz önüne alındığında kapanma süresinin 10.02.2021 saat:23:59’a kadar uzatılması elzem olarak görülmektedir.

 

3. Açık olan işletmelere gitmek amacıyla ilçe emniyet kurullarından izin alan kişilerin, ikamet adreslerine en yakın işletmelere gitmeleri gerekmektedir.

 

İşte ilgili kararlar;

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