Artış devam ediyor! 80 Vaka ile yeni rekor!

Bakan Pilli: "Toplam 6 bin 937 test yapıldı, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 80 pozitif vakaya rastlandığını, 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 69 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 21 kişinin Lefkoşa, 49 kişinin Girne, 5 kişinin Mağusa, 4 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

4 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6937

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 69

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 423.022

Toplam Vaka Sayısı: 2584

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1958

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 612

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 145

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 454

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13