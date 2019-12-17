ARUCAD heyeti YÖDAK’ı ziyaret etti.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turan Aksoy, Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın ve Asım Vehbi Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK’a) nezaket ziyaretinde bulundu.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, kabulde yaptığı konuşmada farklı ve önemli bir üniversite olan ARUCAD’in, Girne’ye kültürel ve sosyal katkıları olacağına inandığını belirtti.

Görüşmede, ARUCAD’in, vakıf üniversitesi olma yönündeki hazırlıkları da görüşüldü.