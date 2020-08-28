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ARUCAD ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Arasında İşbirliği

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
ARUCAD ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Arasında İşbirliği

Söz konusu protokole ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Arkın ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçük imza koydu.

İşbirliği çerçevesinde ARUCAD, her yıl Dr. Fazıl Küçük Vakfı tarafından ihtiyaçlı öğrencilere eğitim bursu sağlayacak.Ayrıca Üniversite ve Vakıf işbirliğinde çeşitli konferanslar, seminerler, paneller ve sergiler düzenlenecek.

ARUCAD heyetine hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, ihtiyaçlı gençleresağladığı bu katkıdan dolayı Üniversite yetkililerine teşekkür etti. Vakfın amacının, maddi imkânı olmayan Kuzey Kıbrıslı gençlere burs vererek eğitimlerine devam etmelerini sağlamak olduğunu belirten Küçük, diğer amacının ise Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinin gençlere anlatmak olduğunu belirtti. Küçük sözlerine “Eminim ki ARUCAD’da çok parlak gençleryetişecektir. ARUCAD, kuruluşu ile birlikte bu ülkeye sanat alanında çok büyük bir katkı sağlayacak değişimlere imza atacaktır” şeklinde devam etti. 

Protokol imza töreninde açıklama yapan ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı ve AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Arkın,kâr amacı gütmeyen bir vakıf Üniversitesi olan ARUCAD ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın isminin yan yana durmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Arkın, “Bu işbirliği ile ihtiyaç sahibi birçok gencimiz, hayallerini gerçekleştirme imkânı bulacaktır” dedi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Üniversite olarak Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile yapılan işbirliğinden dolayı büyük mutluluk duyduk. Bu sayede ihtiyaç sahibi gençler ortak hedefler doğrultusunda eğitim alabilecektir” ifadelerini kullandı.

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