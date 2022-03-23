Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

22-23.03.2022 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda;

Lefkoşa’da; faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan kontrolde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilen 15 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 970 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 311 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de; faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulundukları tespit edilen 9 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 180 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 30 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır.