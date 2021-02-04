  • BIST 1.544
  • Altın 416,738
  • Dolar 7,1360
  • Euro 8,5592
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAREKOR: 71 Vaka!

Asgari Ücret karmaşası sürüyor

» »
 Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına, işveren kanadı üyeleri katılmasa da, işçi kanadını temsilen kendilerinin masada olacağını bildirdi.
Asgari Ücret karmaşası sürüyor

 Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına, işveren kanadı üyeleri katılmasa da, işçi kanadını temsilen kendilerinin masada olacağını bildirdi.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yarın toplayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na hazırlanırken, işveren tarafının “pandemiyi öne sürerek toplantıya katılmayacağını açıklamasına” tepki gösterdi.

İşveren Sendikası’nı eleştiren Hür-İş Federasyonu Başkanvekili Ahmet Serdaroğlu, işveren tarAfının 6 aydır bu şekilde hükümet tarafıyla “oynadığını” iddia ederek, “Bu bizler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Hür-İş olarak temsilcilerimiz yarın masada hazır olacak” dedi.

“ASGARİ ÜCRET ERTELENEMEZ”

Şu an elzem olan iş yerleri ve birçok devlet dairesinin çalıştığını, birçok memurun da görevinin başında olduğunu hatırlatan Ahmet Serdaroğlu, “Asgari ücretin belirlenmesi de elzem bir konudur. Elzem bir konuyu bu şekilde  ötelemeye çalışmak asla doğru değildir. Biz yarın masada hazır olacağız. Çalışma Bakanlığı bu çağrıyı yaptığına göre gerekli tedbirleri aldı. Biz de yapılan diğer toplantılar gibi gerekli sosyal mesafeyi gözeterek, maskelerimizi takarak, önlemlere uyarak orda olacağız” diye konuştu.

“İŞVEREN GELMESE DE SONUÇ ÇIKABİLİR”

İşveren tarafı katılmasa bile yarınki toplantıda asgari ücretin belirlenmesinin önünde bir engel olmadığını ifade eden Serdaroğlu, “Hükümet ve işçi tarafının  anlaşması durumunda asgari ücret belirlenebilir. Yeter ki hükümet, bir işçinin insanca yaşayacağı bir asgari ücreti ortaya koysun” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli:Bundan böyle kendini koruma görevi kişilere kalmıştır04 Şubat 2021 Perşembe 11:56
  • Gürkut:Binlerce kişinin bekleyeceği kuyrukların acısını da 7-14 gün sonra yaşarız!04 Şubat 2021 Perşembe 11:55
  • 16 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!04 Şubat 2021 Perşembe 11:52
  • Ülke Genelinde Yapılan PCR Testleri Durduruldu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:46
  • İskele'de uyuşturucu operasyonu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:46
  • Market Sepetinden 250 Euro ve 800 TL çaldı!04 Şubat 2021 Perşembe 11:41
  • 2 aracında uyuşturucu bulundu!04 Şubat 2021 Perşembe 11:37
  • Sos Çocuk Köyü Derneği “Yol arkadaşım olur musun?” Kampanyası başlattı04 Şubat 2021 Perşembe 11:28
  • CTP Gençlik Örgütü'nden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek04 Şubat 2021 Perşembe 10:30
  • Dikkat! Trafiğe Kapalı Yol!04 Şubat 2021 Perşembe 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti