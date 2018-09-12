Asgari Ücret Komisyon yeniden toplanacak mı?

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplanması için 3. Kez çağdırda bulundu.

İşte o açıklama;

2018 yılının ikinci asgari ücreti 1 eylül 2018 tarihinden itibaren belirlendikten sonra Temmuz- Ağustos 2018 aylarında %11 oranında hayat pahalılığının artması, dövizin %25 değer kazanması sonrasında asgari ücrete mahkum olan çalışanlar zamlar karşısında aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir. Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın esas görevimiz olduğuna inanmaktayız. Be nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesine göre Ücretler Yasası’nın 9. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonunun toplantıya çağrılmasını talep ederiz.

HÜR-İŞ FEDERASYONU BAŞKANI

AHMET ÇALUDA