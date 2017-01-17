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Asgari ücreti belirleyemeyen hükumete Bıçaklı'dan ders!

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Asgari ücreti belirleyemeyen hükumete Bıçaklı'dan ders!
"Hiçbir şey bilmezseniz..."

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girmesi gereken asgari ücretin halen belirlenemediğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu 2 kez toplantıya çağırdığını ama bunu göstermelik yaptığını savunan Bıçaklı, “bakanlık çalışanlarla alay ediyor” dedi.

Arslan Bıçaklı, “Devlet, dört kişilik ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği ücreti 3 ayda belirleyemezse söyleyecek hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, dövizin patlama yaptığını, akaryakıta, gaza, elektriğe ve diğer harçlara zam geldiğini, zamların gıda, eğitim, giyim ve diğer giderlere yansıdığını söyledi.

Özellikle özel sektörde sendikasız çalışanların alım gücünün ciddi oranda azaldığını ifade eden Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı, “Birçok çalışanın maaşı açlık sınırının altında” dedi.

“HİÇBİR ŞEY BİLMEZSENİZ...”

Bıçaklı, yazılı açıklamasında, yetkililere şu öneride bulundu:

“Hiçbir şey bilmezseniz 2009’daki asgari ücret kaç dolar ise aynısını uygulayarak 2009’daki alım gücünü yerine getirebilirsiniz.”

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