Aşı çalışmalarında olumlu sonuçlar ABD piyasalarını yükseltti

ABD'de hisse senetleri, corona virüse karşı yürütülen aşı çalışmasının ilk klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Hisseler, aşı umutlarının ekonomilerin keskin bir şekilde toparlanacağı beklentilerini güçlendirmesi sonucu yaklaşık altı haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

ABD hisse senetlerinin göstergesi Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500), Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna Inc.'nin, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık sağladığını kaydetmesi sonrası yüzde 3.2 yükseldi.

Ekonominin normale dönmesinden faydalanacak sektörlerin hisseleri ralli yaptı. Carnival Corp. yüzde 15 yükselirken, Delta Air Lines Live Nation Entertainment yüzde 13'ten fazla tırmandı. Enerji üreticileri yüzde 7.5 ve gayrimenkul hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.



Moderna Inc.'in deneysel bir aşısı, ilk insanlı deneylerden gelen sınırlı verilere göre bağışıklık sisteminin corona virüsü defetmesine yardımcı olabileceği yönünde ümitlendirici erken sinyaller verdi.



Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada öncelikle aşının güvenliliğine bakmak için tasarlanmış olan söz konusu çalışmanın birinci faz deneyde önemli bir uyarı sinyali vermediği belirtildi. Moderna, ABD hükümetiyle beraber yürütülen çalışmayı daha geniş bir test aşamasına taşımak istiyor.



Sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılması ve ekonomilerin, okulların ve etkinliklerin yeniden güvenli bir şekilde açılması için aşı tüm dünyada kritik önemde görülüyor. SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni koronavirüs 4.7 milyondan fazla kişiyi enfekte etti ve 300 binden fazla cana mal oldu.



Corona virüs pandemisinin yıkıcı etkisi ilaç üreticileri, akademisyenler ve hükümetler arasında bir ilaç bulma yarışını başlatmıştı. Moderna hisseleri New York'ta piyasa açılmadan öndeki işlemlerde yüzde 26 yükseldi.