Aşı da torpil! Pilates hocasına da aşı yaptılar...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Emine Kamiloğlu, sağlık çalışanı olmayıp, risk grubunda yer almayan kişilerin de aşı yaptırdığını kaydederek, isyan etti.

Kamiloğlu'nun açıklaması:

Aşı yaptırmanın bir protokolu var. Sırası var. Hepsini geçtim bir edebi var. Önce sağlık çalışanları. Ama sağlık çalışanları derken sağlık çalışanlarının eşi, dostu, karısı, kocası değil Ya da iş yerinde çalıştırdığı pilates hocası değil. Ayıp, biraz edep. Herkes sırasını beklesin! Her zaman ki gibi şımarıklık, her zaman ki gibi yüzsüzlük.