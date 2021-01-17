  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA1560 test,11’i yerel 12 pozitif vaka

Aşı da torpil! Pilates hocasına da aşı yaptılar...

» »
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı  Emine Kamiloğlu, sağlık çalışanı olmayıp, risk grubunda yer almayan kişilerin de aşı yaptırdığını kaydederek, isyan etti. 
Aşı da torpil! Pilates hocasına da aşı yaptılar...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanı  Emine Kamiloğlu, sağlık çalışanı olmayıp, risk grubunda yer almayan kişilerin de aşı yaptırdığını kaydederek, isyan etti. 

Kamiloğlu'nun açıklaması: 

Aşı yaptırmanın bir protokolu var. Sırası var. Hepsini geçtim bir edebi var. Önce sağlık çalışanları. Ama sağlık çalışanları derken sağlık çalışanlarının eşi, dostu, karısı, kocası değil Ya da iş yerinde çalıştırdığı pilates hocası değil. Ayıp, biraz edep. Herkes sırasını beklesin! Her zaman ki gibi şımarıklık, her zaman ki gibi yüzsüzlük.

22-019.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar iki toplumlu eş komite başkanları ile görüştü17 Ocak 2021 Pazar 20:13
  • Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'ndan okullar ile ilgili açıklama17 Ocak 2021 Pazar 20:10
  • KKTC Şöför Okulları Birliği Başkanı Doğan Tilki hayatını kaybetti17 Ocak 2021 Pazar 20:10
  • Bakan Amcaoğlu: Okullar yarın açılamayacak17 Ocak 2021 Pazar 20:07
  • Erhürman: Ortalığı allem gallem ettiniz, şimdi eserinizle öğünebilirsiniz...17 Ocak 2021 Pazar 19:31
  • Saner'den Pilli'nin istifa edeceği iddialarına yanıt17 Ocak 2021 Pazar 18:47
  • Saner Kararları açıkladı...İşte o kararlar17 Ocak 2021 Pazar 18:43
  • Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı bitti...Kararlar şimdi açıklanıyor...17 Ocak 2021 Pazar 18:24
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı...açıklama yapılıyor17 Ocak 2021 Pazar 18:23
  • Bakanlar Kurulu yeniden devam ediyor...17 Ocak 2021 Pazar 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti