Aşıda torpil tartışması devam ediyor... Özersay:Ben aşı olmam!

Kudret Özersay bir açıklama yaptı:

Az önce Gaziköy’den bir büyüğümle konuştum, yaşı 70. Bir ay kadar önce oğlu ile birlikte arayıp aşı için kayıt yaptırmış dönen olmamış, aşı yapılamamış. Aynı köyde kalan 75 yaşındaki abisi de aynı durumda aşı olamamış. Bugün basına yansıyan örneklere bakıyorum, kanser hastalarının bir bölümü, kimi başka kronik rahatsızlığı olan insanlarımıza aşı yapılmamış. Geçen gün bir video paylaşıldı hastane önünde yaşlı insanlar aşı sırasında bir keşmekeş.

Durum buyken dün akşam Meclis Başkanlığından biz milletvekillerine bir duyuru yapıldı vekiller Pazartesi sabah aşılanıyor diye. Sağolsunlar ama memleketin hali buyken ben bir vekil olarak aşı olmayı KABUL EDEMEM. Ne zaman ki 65 yaş üzeri insanlarımız, kronik rahatsızlığı olanlar ve risk grubundaki mesleklerde ön cephede çalışanların aşılanması bir tamam biter, tamamlanır biz o zaman aşılansak da olur.