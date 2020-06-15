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Asım Akansoy:Talimat, Erdoğan’dan mı?

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Asım Akansoy:Talimat, Erdoğan’dan mı?
Asım Akansoy:Talimat, Erdoğan’dan mı?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, Sim TV’de Serkan Soyalan’ın Radoy Gazetesi programında yaptığı açıklama sonrasında ciddi iddialarda bulundu. Asım Akansoy, yaptığı açıklamada, bir bakana dayandırdığı iddiasında, özel izin ile KKTC’ye geldikleri belirtilen  13 kişinin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izni ile KKTC’ye geldiğini iddia etti.

CTP Milletvekili Asım Akansoy yaptığı açıklamada,  özel izin ile KKTC’ye gelen 13 kişi ile ilgili bir bakan yaptığı açıklamada, talimatı Sn. Erdoğan verdi. KKTC’ye gelmeleri için talimatı Sn. Erdoğan verince bizde yerine getirdik diyor. Bu hassas dönemde gazetecilerin Ercan’a alınmaması, bazı bakanların bundan haberi olmaması, hükümet adına ciddi bir zaafiyettir dedi.

Akansoy açıklamasına devamla, Güney’de çalışan işçilerimizin 22 Haziran tarihine kadar bekletilirken, Güneydeki işçilerimize uzun süre izin verilmezken, ülke olarak 1 Temmuzda açılım beklerken, onun öncesinde özel izin ile birilerinin Ada’ya gelmesi kabul edilmez bir durumdur. Ve büyük bir hatadır. Bunda HP’de UBP gibi suçludur. Kaldıki,  gazetecilerin Ercan’a alınmadığı ve büyük gizlilik içerisinde gerçekleşen olayda, gelen bu kişilerin kumar oynamaya m geldikleri yoksa teknik eleman olarak mı geldikleri belli değil. Ancak gelen kişiler teknik elemanlar değil ifadesinde bulundu.

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