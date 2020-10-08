Aşırı doz uyuşturucu verip ölümüne neden olduğu iddia edildi!

Girne’de aşırı doz uyuşturucu alıp hayatını kaybettiği
düşünülen Mehmet Enginol’a uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan
zanlı İsmet Yapıcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı İsmet
Yapıcı’nın Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu
madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,
06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi
tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin
bilgisinin alındığını söyledi. Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu
ikametgahta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin üzerinde
kağıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna
inanılan uyuşturucu madde, yine zemin üzerinde 500 miligram ağırlığında
sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, kapı girişinde
zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna
inanılan uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram ağırlığında tütünle
karışık sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin
bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında
Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlı İsmet Yapıcı’dan almış olabileceğinin
tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı İsmet Yapıcı’nın evinde 07.10 ile 08.00
saatleri arasında Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgâhına gidilip, sol
elindeki 4 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan
uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü
tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 04.10.2020
tarihinde Güney Kıbrıs’da aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram
ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06.102020
tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının
suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni
başladığını, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi
gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlının poliste 1 gün
daha tutuklu kalmasını talep etti.
Zanlı avukatı, ifadenin baskı ve şiddete başvurularak alındığını ileri sürüp,
doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün
tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.
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