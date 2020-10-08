Aşırı doz uyuşturucu verip ölümüne neden olduğu iddia edildi!

Girne’de aşırı doz uyuşturucu alıp hayatını kaybettiği

düşünülen Mehmet Enginol’a uyuşturucu madde verdiği gerekçesi ile tutuklanan

zanlı İsmet Yapıcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı İsmet

Yapıcı’nın Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic Cannabionid türü uyuşturucu

madde ithal, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis,

06.10.2020 tarihinde 19.50’de Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekibi

tarafından ani gayri ölüm meselesinde Mehmet Enginol’un vefat ettiğinin

bilgisinin alındığını söyledi. Polis, Narkotik ekibi tarafından söz konusu

ikametgahta 21.00- 21-30 saatleri arasında ölenin yatak odasında zemin üzerinde

kağıt üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna

inanılan uyuşturucu madde, yine zemin üzerinde 500 miligram ağırlığında

sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, kapı girişinde

zemin üzerinde 100 miligram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna

inanılan uyuşturucu madde, yatak ucu yanında 200 miligram ağırlığında tütünle

karışık sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin

bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında

Mehmet Enginol’un konu maddeleri zanlı İsmet Yapıcı’dan almış olabileceğinin

tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlı İsmet Yapıcı’nın evinde 07.10 ile 08.00

saatleri arasında Narkotik ekibi tarafından zanlının ikametgâhına gidilip, sol

elindeki 4 gram ağırlığında sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan

uyuşturucu maddeyi yok etmek isterken makul güç kullanılarak suçüstü

tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada 04.10.2020

tarihinde Güney Kıbrıs’da aranan bir şahıs aracılığıyla 250 Euro’ya, 30 gram

ağırlığında sentetic Cannabionid türü uyuşturucu maddeyi ithal edip, 06.102020

tarihinde Mehmet Enginol’a verdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının

suçu itiraf eden bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın yeni

başladığını, aranmakta olan bir zanlı, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi

gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, bu aşamada zanlının poliste 1 gün

daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatı, ifadenin baskı ve şiddete başvurularak alındığını ileri sürüp,

doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün

tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesini emir verdi.