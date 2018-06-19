Aşırı sürat kaza getirdi

Lefkoşa’da, artık bir marka haline dönüşen Anibal Restoran önünde aşırı sürat nedeniyle saat 20.30 raddelerinde meydana gelen kazada araba duvarın üzerinde durabildi. Mücahitler Sitesi önünden gelip, Çağlayan tarafına dönen kırmızı renk araba aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırım üzerine sonrada Yusuf Kaptan Sahasının yol tarafındaki duvarı üzerine çıktı.
Arabada bulunan iki kişiden bir tanesinin yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattığı öğrenildi. Araba içerisinde bulunan bira şişeleri, sürücünün alkollü olduğu izlenimi yaratırken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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