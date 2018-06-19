  • BIST 94.437
  • Altın 194,314
  • Dolar 4,7316
  • Euro 5,4729
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Aşırı sürat kaza getirdi

» »
KKTC’de her gün dikkatsizlik ve alkollü araç kullanma sonunda meydana gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. 
Aşırı sürat kaza getirdi

Lefkoşa’da, artık bir marka haline dönüşen  Anibal Restoran önünde aşırı sürat nedeniyle saat 20.30 raddelerinde meydana gelen kazada araba duvarın üzerinde durabildi. Mücahitler Sitesi önünden gelip, Çağlayan tarafına dönen kırmızı renk araba aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırım üzerine sonrada Yusuf Kaptan Sahasının yol tarafındaki duvarı üzerine çıktı.

Arabada bulunan iki kişiden bir tanesinin yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattığı öğrenildi. Araba içerisinde bulunan bira şişeleri, sürücünün alkollü olduğu izlenimi yaratırken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

35646180_2093142284047469_3129418175226052608_n.jpg

35731508_2093142854047412_6230843583272845312_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Medya Etik Kurulu: “Nefret söylemlerinden kaçınılmalı”19 Haziran 2018 Salı 15:35
  • Sol Hareket: “İş kazalarının önlenmesi adına sendikalaşmanın zorunlu olmalı”19 Haziran 2018 Salı 15:25
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?19 Haziran 2018 Salı 15:20
  • HAK-SEN yarınki grevi askıya aldı19 Haziran 2018 Salı 15:15
  • Hakan Çakmak anılıyor19 Haziran 2018 Salı 13:38
  • Bakan Şahali yarın tarım suyu projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıyor19 Haziran 2018 Salı 13:24
  • Lefkoşa-Girne Anayolu, yol bakım onarım çalışmaları çerçevesinde ikinci etabın yapımına bu hafta başlanıyor19 Haziran 2018 Salı 13:21
  • KTTO’dan direkt uçuşlar için imza19 Haziran 2018 Salı 13:15
  • Özgürgün'ün Mal Beyanı zarfı değişecek mi? Özersay: "Kimse armut toplamıyor!"19 Haziran 2018 Salı 13:00
  • Şht. Teğmen Caner Gönyeli 2018 Arama-Kurtarma Tatbikatı brifingle başladı19 Haziran 2018 Salı 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti