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Astroloji Profesörü Abdelaziz'den seçim kehanetleri

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Hükümet düşecek, seçim sonrası yine koalisyon var
Astroloji Profesörü Abdelaziz'den seçim kehanetleri

* Astroloji Profesörü Dr. Abdalla Abdelaziz, şuanki koalisyon hükümetinin yapacak birşeyinin kalmadığını, hükümetin çok yakında düşeceğini söyleyerek, Nisan ile Haziran ayları arasında bir erken genel seçime gidildikten sonra yeniden 4’lü koalisyon hükümetinin kurulacağını belirtti.

* Astroloji Profesörü Dr. Abdalla Abdelaziz, 2021’de siyaset dünyası ve ekonomideki gelişmeler hakkında North Cyprus UK Gazetesi’ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Hükümet düşecek, yapacak birşeyleri kalmadı” Abdalla Abdelaziz, Meclis Başkanlığı seçimi tartışmaları nedeniyle zaten bir erken genel seçimin konuşulduğunu ve Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) ortaklığındaki koalisyon hükümetinin çok yakında düşeceğini söyledi.

Hükümet edenlerin yapacak birşeyinin kalmadığını belirten Abdelaziz, Nisan ile Haziran ayları arasında bir erken genel seçime gidileceğini ifade etti. İlk üçte CTP, UBP ve YDP var Seçimden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin birinci parti, UBP’nin de ikinci parti olarak çıkacağını söyleyen Abdelaziz, YDP’nin ilk 3 parti içerisine gireceğini ve hatta anahtar parti konumunda olacağını kaydetti.

Abdalla Abdelaziz, Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP)’nin de seçimin galip gelenleri arasında yer alacağını ifade ederek, DP ve Halkın Partisi(HP)’nin barajı geçmekte zorlanacaklarının altını çizdi. Abdalla Abdelaziz, erken seçimin ardından yeniden 4’lü koalisyon hükümetinin kurulacağını da belirtti.

Siyasette başarılı kişileri de sıralayan Astroloji Profesörü Dr. Abdalla Abdelaziz, Faiz Sucuoğlu, Tufan Erhürman, Cemal Özyiğit ve Zorlu Töre isimlerini öne çıkardı. Ekonomi, çok daha kötü duruma gelecek Abdelaziz, coronavirüs salgını süreci nedeneiyle 2021 yılında ekonominin çok daha kötü duruma geleceğine dikkat çekerek, “Bizi zor günler bekliyor” dedi.

 

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