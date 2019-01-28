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Atai, “Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti KKTC Temsilcisi” olarak görevlendirildi

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Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sektreteri Aktaç Atai, KKTC’de bulunan “sembolik Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı” İsmail Cengiz tarafından “Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti KKTC sembolik temsilcisi” olarak görevlendirildi.
Atai, “Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti KKTC Temsilcisi” olarak görevlendirildi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sektreteri Aktaç Atai, KKTC’de bulunan “sembolik Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı” İsmail Cengiz tarafından “Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti KKTC sembolik temsilcisi” olarak görevlendirildi.

MDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Atai’ye, görevlendirme kapsamında sembolik mazbata verildi.

Açıklamaya göre İsmail Cengiz, 30 Ocak Çarşamba akşamı Lefkoşa’da düzenlenecek “Türk Dünyasının Kanayan Yarası Doğu Türkistan” başlıklı konferansta da konuşmacı olarak yer alacak.

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