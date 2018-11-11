Atakan: “Amacımız kaçak taşımacılığa son vermek”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu hafta başında Girne-Lapta yolunda ticari araç denetimleri gerçekleştirilirken, cuma gecesi Bafra’da, dün gece de Ercan Havalimanı’nın girişinde denetim yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği üç farklı ticari araç denetimlerinde çok sayıda sürücü ve işletmeye kurallara uymadıkları ve kaçak yolcu taşıdıkları için ceza kesildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu hafta başında Girne-Lapta yolunda ticari araç denetimleri gerçekleştirilirken, cuma gecesi Bafra’da, dün gece de Ercan Havalimanı’nın girişinde denetim yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, denetimlerin sıklaştırılıp daha da yaygınlaştırılacağını belirterek, amaçlarının ülkede kaçak taşımacılığa son vermek olduğunu ifade etti.