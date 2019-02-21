Atakan KKTC Bağımsız Şöför Okulları Birliği ile toplantı gerçekleştirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, AB uyum çalışmaları çerçevesinde Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek olan tüzükler konusunda KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, AB uyum çalışmaları çerçevesinde Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek olan tüzükler konusunda KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birliği ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında 2017’de Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü”, “Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü”, “Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü” ve “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü” ele alınırken tüzüklerle birlikte geçilecek yeni sistem tartışıldı.