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Atakan: Uçak bileti fiyatlarına denge gelecek!

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“Anadolu Jet uçak sayısı 2-3’e çıkarılabilir”
Atakan: Uçak bileti fiyatlarına denge gelecek!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, çalışmaların tamamlanması halinde Ekim ayının başında AnadoluJet uçağının Kuzey Kıbrıs’ta konuşlanmaya başlayacağını açıkladı.

Atakan, AtlasJet’in Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdiği bazı seferlerini azaltmasıyla hatlarda yoğunluk yaşanması ve uçak fiyatlarındaki artışla yaşanan sıkıntıların Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslarında dile getirerek, bu yöndeki taleplerini muhataplarına ilettiklerini söyledi.

AnadoluJet’e ait bir uçağın KKTC’de konuşlandırılması yönündeki taleplerine olumlu cevap alınmasının ardından çalışmaların başladığını ve bu çalışmaların tamamlanmasının ardından AnadoluJet’e ait bir uçağın ekibi ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta konuşlanacağını açıklayan Tolga Atakan, uçağın uçuş destinasyonunun ise ihtiyaca göre birlikte belirleneceğini kaydetti.

 

“İhtiyaç Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon ve Hatay”

Atakan, özellikle ihtiyaç olan destinasyonların Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon ve Hatay olduğunu; İstanbul’un da talep edilen destinasyonlar arasında bulunmasına karşın buraya slot olmadığından şu an için bunun hayata geçirilemeyeceğini vurguladı. “ Bu olay arzı artıracaktır ve ister istemez uçak bilet ücretlerine de olumlu yansıyacaktır. Fiyatlarda hemen % 20-50 düşüş olmayacaktır ama en azından bir denge unsuru olacaktır” diyen Bakan Atakan, bazı hatlarda rekabet doğacağını ve bunun da yolcuya olumlu yansıyacağına inanç belirtti.

“Sayı 2-3’e çıkarılabilir”

AnadoluJet uçağının Kuzey Kıbrıs’ta konuşlandırılmasıyla ilgili daha önce bunun bir örneğinin olup olmadığının sorulması üzerine de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Ülkemizde uçuşlarının programı gereği sabah uçuşuna KKTC’den başlayan uçaklarımız var elbette ama, bunu şöyle düşünün; Uçak güne buradan başlayacak ve burada konuşlanmasından kast, sanki KKTC’nin bir uçağı gibi bu seferleri yapacak” şeklinde konuştu. Uçuş destinasyonunun ihtiyaca göre karşılıklı konuşulup planlanacağını yineleyen Bakan Atakan, “Bunu sağlıklı bir şekilde başlatılıp düzenli yaparsak, neden uçak sayısını 2 veya 3’e çıkarmayalım?” diye sordu.

Atakan, Anadolujet’in çalışmalarını tamamlaması halinde ay sonu veya Ekim başı bu uçuşların başlayacağını anımsatarak, bu uygulamanın iyi gitmesi halinde Arnavutluk Hava Yolları’nda olduğu gibi (Air Albania) KKTC’de de Türk Hava Yolları’nın bir alt marka yaratabileceğini söyledi. Atakan, “ Bunun ilk adımını atmış olduk” dedi.

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