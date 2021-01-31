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Atakan'dan Arıklı'ya gönderme...."bulunduğu makamın ağırlığını da kaldırabilme gerek"

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Atakan'dan Arıklı'ya gönderme...."bulunduğu makamın ağırlığını da kaldırabilme gerek"
Atakan'dan Arıklı'ya gönderme...."bulunduğu makamın ağırlığını da kaldırabilme gerek"

İşte açıklama;

Hükümet etmek herşey bir yana bulunduğu makamın ağırlığını da kaldırabilme gerektirir. Kriz dönemlerinde ağzınızdan çıkanları tartmak zorundasınız. Düşüncesizce verilen bir beyanatın karşılığı bankalarda oluşacak yığılmaya dönerse sistem bu sürecin altında kalır !

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