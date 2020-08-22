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Atalay: "Lefke'deki cami, koronavirüs sebebiyle değil; imam eksikliğinden dolayı ibadete kapandı"

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Atalay: "Lefke'deki cami, koronavirüs sebebiyle değil; imam eksikliğinden dolayı ibadete kapandı"
Atalay: "Lefke'deki cami, koronavirüs sebebiyle değil; imam eksikliğinden dolayı ibadete kapandı"

Atalay, cami imamının oğlunun test sonucunun pozitif çıktığını ve imamın o günden bu yana karantinada olduğunu, caminin eleman eksikliğinden dolayı ibadete kapatıldığını kaydetti.

Sosyal medyada yayılan haberlerde, Lefke'de bulunan Mahkemeler Camisine giderek ibadet eden ve PCR testi pozitif çıkan bir şahsın, bugün bölgede 2 bulaşa sebep olduğu ve caminin Koronavirüs nedeniyle kapatıldığı iddia edildi.

Konuyu araştıran Kıbrıs Postası muhabiri, Din İşleri Başkanı Talip Atalay'a ulaştı.

ATALAY: "İMAM EKSİKLİĞİ NEDENİYLE İBADETE KAPATILDI"

Atalay, iddiaların asılsız olduğunu, söz konusu caminin Koronavirüs nedeniyle değil, imam eksikliğinden dolayı ibadete kapandığını, Lefke merkezdeki caminin ibadete açık olduğunu kaydetti.

CAMİ İMAMININ OĞLU POZİTİF...

Atalay, cami imamının oğlunun yaklaşık 3 gün önce gemiyle adaya geldiğini, test sonucunun pozitif çıktığını ve cami imamının da bu sebeple camiye gitmeden karantinaya alındığını ifade etti.

"CAMİLER HER SABAH DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Atalay, imam eksikliğinden dolayı caminin kapatıldığını, Koronavirüs ile ilgisi olmadığını yineleyerek, camilerin her sabah ibadet öncesi dezenfekte edildiğini vurguladı.

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