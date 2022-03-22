Atamaları Durdurun!

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Meclis'te konuştu.

İfade edeceği rakamların Maliye Bakanlığı’nın sayfasından alındığına işaret eden Barçın, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiden herkesin mutlu olacağını, bunun bağımsız ve şeffaf olunacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Pandemi öncesinde vergi yoluyla toplanan paranın yüzde 47’sini bankaların ödediğine işaret eden Barçın, “beyan edilen vergiyi toplamayı becerebilseler kendi ayakları üzerinde durulmasını sağlayabileceklerini” kaydetti.

Barçın, “var olan kaynakları kullanma iradesi gösterildiğinde hükümetlerin bile bozulduğunu” kaydederek, ilk adım olarak 3’lü kararnameyle atamaları durdurmanın bile büyük bir kaynak yaratacağını söyledi.

Atamaların kapsadığı kaynakla ilgili rakamsal bilgi veren Barçın, “müdürleri değil müşavirleri müsteşar atasalardı 214 esnafın elektrik parasını ödeyebilirlerdi” dedi.

“Anadolu halkının gelirini müsteşarın emeklilik parasını yükseltmek için kullanırsak, haftada bir bakan değişmek sorunda kalmak normal” diyen Barçın, bütçenin nasıl hazırlandığını ve gider gelir dengesinin nasıl sağlandığını anlatarak, taahhüt edilen hibe miktarının 2021’de yüzde 48’inin gönderildiğini vurguladı.

“TC askeri harcamalarına siz karışmayacaksınız diyorsa parayı niye biz veriyoruz ,personel alımına bile onlar karar veriyor” diyen Barçın, Bakanlığın sayfasında genel gelirlerin 275 milyon artıda göründüğünü ancak hala öğrencilerin bursunu alamamasına anlam veremediğini kaydetti.

Barçın, vergi konseyi kurulmasını ve pandemi döneminde gelirlerini 2 kat arttıran işletmelere yüzde 5 KDV indirimi yapılmasını “akıllara ziyan bir uygulama” olarak değerlendirdi.