  • BIST 2.142,36
  • Altın 920.297
  • Dolar 14.8026
  • Euro 16.3356
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

» »
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Zaferi’nin, Anadolu’dan sökülüp atılmak, hatta tarihten silinmek istenen Türk milletinin, her türlü olumsuzluklara rağmen, büyük azim, fedakarlık ve kararlılıkla, canı pahasına, vatanını savunduğunu hem dosta hem düşmana anlatan bir milletin bağımsızlık ve egemenlik aşkının kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Ataoğlu’nun mesajı şöyle:

“Yaşanan bu onurlu mücadele izleri, gözü peklik, vatan aşkı, bayrak sevgisi ve bağımsız yaşama kararlılığı, topraklarının her köşesinde gördüğümüz Çanakkale’den aldığımız ilham ve ibret, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebediyete kadar yaşamasını, halkımızın huzur ve refah içerisinde, emin adımlarla geleceğe yürümesine ışık olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde Türkiye Cumhuriyeti topraklarını canı pahasına koruyan ve Türk milletine emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ataoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 13:16
  • Güzelyurt Belediyesi ile Türkiye’nin Aydın ili Efeler Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı18 Mart 2022 Cuma 13:10
  • Çanakkale şehitleri, Gazimağusa’da da düzenlenen törenle anıldı18 Mart 2022 Cuma 13:05
  • Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde tören düzenlendi18 Mart 2022 Cuma 13:01
  • Sucuoğlu: Yaşlıların insan onuruna yakışır bir şekilde bakım görmelerinin en doğal hakları18 Mart 2022 Cuma 12:59
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların gönlünü hoş tutmak kültürümüzün bir parçası18 Mart 2022 Cuma 11:31
  • Teknecik Elektrik Santrali'ne yakıt tahliyesi başlatılacak18 Mart 2022 Cuma 11:03
  • Töre, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 11:01
  • Görevden alma ve atamalar devam ediyor18 Mart 2022 Cuma 10:58
  • Çavuşoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı18 Mart 2022 Cuma 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti