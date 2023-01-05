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Ataoğlu: Bazı tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanacak

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DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bazı tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanacağını açıkladı.
Ataoğlu: Bazı tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanacak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, yerel seçimlerde hükümet ortakları için beklentilerin karşılanmadığını ifade ederek, samimiyet vurgusu yaptı.

Bakan Ataoğlu, “En başından samimiyet olması halinde çok büyük bir başarı elde edebileceğini söyledik ancak ne yazık ki konuştuğumuz samimiyet oldu mu? Açıkçası beklediğimiz gibi olmadı. Her fırsatta samimiyet vurgusu yaptık. Hesap sorma zamanı olmadığını söyledik” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET İÇERİSİNDE BİR SIKINTI YOK, DP İÇERİSİNDE KÜÇÜK SIKINTILAR VAR”

Hükümet içerisinde bir sıkıntının olmadığını vurgulayan Ataoğlu, DP içerisinde küçük sıkıntıların var olduğunu ancak çözüleceğini söyledi.

Ataoğlu, “Hükümet içinde birlik ve beraberliğimizi sürdürmek zorundayız. Halk, söz verdiğimiz icraatları hayata geçirmemizi bekliyor. İcraat bekliyor... 2023 mazeret zamanı değil icraat zamanıdır” dedi.

“BÜTÇEDE BAKANLIĞA AYRILAN ORAN ARTIRILMALI”

2023 Mali Yılı bütçesinde Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı için ayrılan yüzde 1’lik oranın yeterli olmadığını da belirten Ataoğlu, bu oranın artırılması gerektiğini, ayrıca bazı fonların yeniden bakanlığa devredilmesi gerektiğini dile getirdi.

“İLK BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLER YASAKLANACAK”

Çevre konusunda ise Ataoğlu, saplı naylon poşetin Haziran ayından itibaren yasaklanacağını hatırlatırken, ilgili sektör üreticilerinin mağduriyet yaşamasının beklenmediğini kaydetti.

Fikri Ataoğlu, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında ise çatal, bıçak ve pipet gibi bazı tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanacağını açıkladı.

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