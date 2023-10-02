Ataoğlu: Geçmiş dönemde herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için çaba gösterdi

Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi bugün gerçekleştiriliyor.
Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Meclis açılışında vekillere seslendi.
Yeni dönemde birlik beraberlik içerisinde çalışmalara devam edileceğini belirten Ataoğlu, geçmiş dönemde herkes elinden geleni fazlasıyla yapmak için çaba sarf ettiğini vurguladı.
Bu çalışmalara katkı koyan herkese teşekkürlerini sunan Ataoğlu, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.