Ataoğlu: "Güney bizden çok rahatsız..."

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu...

"Türk Hava yollarına yaptığımız girişim sonucunda Bilet fiyatlarında düşüş bekliyorduk. Fakat olmadı. Ardından Girne-Alanya gemi seferlerini başlattık bilet fiyatlarını ucuzlatmak adına. Yine istediğimiz sonucu alamadık. Anadolu Jet’in bir uçağını Nisan ayının başında Adana’dan Antalya'dan G.Antep'ten seferlerinin başlatmak üzere THY yolları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu uçuşlar başladığında bilet fiyatlarına yansıyacak ücret 300-400 lira civarı olacaktır. Dolayısıyla Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacak" dedi.

RUMLAR ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYOR

"Rumlar katıldığımız etkinlikleri, Road Showları gerçekleştirmeye çalıştığımız zaman bize engel olmaya çalışıyorlar. Geçen yıl İngiltere'deki turizm paydaşlarımızla tanıtım atağına geçtik. Bu atak sonrasında aldığımız olumlu geri dönüşler yüzde 30 civarında. Bu yıl otobüslerde metrolarda Kuzey Kıbrıs ile ilgili ikinci atağa geçtik. Bunlar tabii Rumları rahatsız etti. İmza toplamaya başladılar. İngiltere'ye şikayet ettiler. Bizim önümüze geçemeyecekler. Reklamlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz Rumların rahatsızlığına aldırış etmiyoruz, etmeyeceğiz" diye konuşan Ataoğlu şunları kaydetti:

GÜNEY BİZDEN ÇOK RAHATSIZ

"Rumların bu rahatsızlığını anlayabiliyorum. Düşünün 25 bin yatağımız var. Rumda 102 bin yatak var. Direk uçuşlarda hiç bir sorunları yok. Bizde direk uçuş yok. Bütün bunlara rağmen bize gelen turist sayısı 1.2 milyon Güney’de ise 3.2 ise bu rahatsızlıklarını anlayabiliyorum. Biz aynı şartlarda olsak onların 3-4 katı turist getirebiliriz"

EMITT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

EMITT'e katılımla ilgili olarak bilgiler veren Ataoğlu "Bu oldukça önemli bir fuar. Uluslararası fuarlar arasında ilk 4 arasında. Anavatan'daki fuarda yer almamız bizi farklı şekilde motive etti. Farklı bir konseptle fuarda yer aldık. Ülkemizin farklı noktalarını ön plana çıkardık. Girne kalesi şeklinde fuarımızı tasarladık. Oldukça yoğun bir kalabalık ilgi gösterdi standımıza. Bu yılla beraber 3 yıl üst üstte en iyi stand ödülünü aldık" diye konuştu.

İLKEMİZ HER NOKTADA TURİZM

"Biz farklı programlarla turizmin ilerlediğinden bahsediyoruz sürekli. Her noktada turizme sahip çıkılmasını istiyorduk. Sektör de diyor ki biz her türlü beklentiye cevap vermeye hazırız, istihdama hazırız. İstihdam bekleyenler de istihdam yok diyor. Başbakandan tutun bakanlarımıza, sektördeki bütün paydaşlarla bir toplantı yaptık. Bunu her ay düzenli olarak yapacağız. Sorulan soruların yüzde kaçına cevap bulunabildi bunları tartışacağız. Üçüncü toplantıda cevapsız kalan sorular da cevaplanacak. Amacımız Üreticinin ürettiklerinin turizme dokunmasını istiyoruz" diyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

BÜTÇE AÇIKLARINI KAPATIYORUZ

"KKTC'de bütçe açıklarını sürekli Turizm kapatıyor. Dolayısıyla üreticiden ve istihdam bekleyenden Turizme sahip çıkmasını bekliyoruz. OTEM’i kısa süre içerisinde açtık ve istediğimiz noktaya getirdik. Ara eleman yetiştirmeye başladık. Sadece OTEM'le değil Eğitim Bakanlığı ile ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile de birlikte çalışıyoruz. Yılda bir kez mezun vermeyeceğiz, 3 kez mezun vereceğiz. Turizmi Doğu ve Batı bölgelerine de yaymaya çalışıyorsak, eğitimimiz de oralara dönük olmalı. Eğitimleri sırasında gençlerimiz sahada yer alacak. Sorulacak sorulara gerek tarihimizle gerek kültürümüzle alakalı doğru cevaplar verebilecek gençler yetiştireceğiz"

HER İLÇEDE BİR MÜZE

Konuşmasında İstanbul Gaziler Derneği ile görüştüklerini, onlara her gördükleri yerde şükranlarını sunduklarını ve program ne kadar yoğun olursa olsun onlarla beraber olduklarını vurgulayan Ataoğlu "Fuarda gazilerimizle birden bire karşılaşınca ayrı bir mutluluk yaşadık.

39 yıl sonra ilk müzemizi açtık. Biz her ilçede müze açacağız dediğimizde bizimle dalga geçiyorlardı. İskele'de tamamladık, G.Mağusa'da çalışma tamamlanıyor, Güzelyurt'ta ihaleye çıkılıyor, Girne’de restorasyon çalışmaları bitti, Lefke’de restorasyon bitti. Her ilçeye müze yapacağız derken sözümüzü tutuyoruz. Bunun yanında mevcut müzelerin restorasyonu da tamamlanıyor. 2019 yılının ilk yarısında bütün müzelerimizi bitirmeye çalışıyoruz. En azından vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. Bu sadece eski eserlerle ilgili değil Bakanlık olarak verdiğimiz sözdür" dedi.