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Ataoğlu: Onların Sevgileri Sonsuz, Saf ve Gerçektir

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Ataoğlu’nun Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı...
Ataoğlu: Onların Sevgileri Sonsuz, Saf ve Gerçektir

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu vurgulayarak, “Farklı olmak normaldir. Bunu herkese duyurmak ve bu duyarlılığı arttırmak çok önemlidir. Bu anlamda herkesin üzerine düşen çabayı göstermesi gerekmektedir” dedi.

“Down sendromlu bireylerin sosyalleşmesini sağlamak, hayata bakış açılarını ve yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmeleri için çalışmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, bu alandaki çabaların yoğunlaştığı, neler yapılabileceğinin konuşulduğu ve bunların hayata geçirildiği bir gündür. Unutmayalım ki, onlar acıma duygusu oldukça gelişmiş, çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan karşılıksız seven, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden, sevgileri sonsuz, saf ve gerçek olan bireylerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, 21 Mart’ın eşit olduğumuzun, aramızdaki bir sayı farkının ‘fark’ olmadığının anlaşıldığı bir gün olması dileklerimle, Down sendromlu kardeşlerimizin farkındalık gününü canı gönülden kutluyorum.”

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