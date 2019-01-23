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Ataoğlu: “ Pazarlama faaliyetlerimiz verimlilik temelinde sürdürülecek”

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Kuzey Kıbrıs, Dünya’nın tüketiciye yönelik en büyük ve en uzun tatil ve turizm fuarı kabul edilen CMT (Karavan – Motor – Turizm) fuarında temsil edildi.
Ataoğlu: “ Pazarlama faaliyetlerimiz verimlilik temelinde sürdürülecek”

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı sektör temsilcileriyle birlikte katıldığı ve tanıtım ile direkt satış için en verimli etkinlik olarak kabul edilen CMT Stuttgart’da ilgi odağı oldu.

Kuzey Kıbrısa gösterilen ilgi memnuniyet verici...

Avrupa’nın en uzun turizm fuarı olan ve 12-20 Ocak 2019 tarihleri arsında gerçekleşen CMT Stuttgart fuarının turizmin baş rol oyuncularını tek çatı altına toplaması yanı sıra tüketiciye doğrudan hitap etmesi ve tatil satın almak isteyen yüzbinlerce ziyaretçiyi de bir araya getirmesi bakımından Kuzey Kıbrıs için son derece önemli olduğuna işaret eden Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Sektör ürünlerini doğrudan pazarlama fırsatı buldu...

Kuzey Kıbrıs’dan fuara Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan sektör temsilcilerinin turizm profesyonelleri ile yeni iş birliği olanağı bulduğunu ve ayrıca ürünlerini de doğrudan pazarlama fırsatı elde ettiğini belirten Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın, genellikle kitle turizmi destinasyonu olarak tanınmasına rağmen son yıllarda kültür, sağlık, spor turizmi gibi bir çok alternatif turizm türü ile de öne çıkmaya başladığına vurgu yaptı.

Fuar 2019 sezonu için moral verici...

Stuttgart CMT Turizm Fuarı’nın bu yıl bu verimli geçmesinin 2019 sezonu için moral verici olduğunu ifade eden Ataoğlu, “amacımız Almanya gibi ülkemiz açısından son derece önemli olan bir pazardan başta kitle turizmi için ülkemize gelen turistlerin sayısını artırmak ve ayrıca yarattığımız alternatif turizm türleri ile de yeni turist profillerine ulaşarak turizm gelirlerimizi çoğaltmaktır” dedi.

Pazarlama faaliyetleri verimlilik temelinde artırılacak...

Mevcut tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin verimlilik temelinde artırılacağını da ifade eden Bakan Ataoğlu, 2019 yılının turizm açısından iyi geçmesi için var güçleri ile sektörün de desteği ile çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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