Ataoğlu: “Seçime yönelik çalışmalara başladık, kısa sürede netleştirip kamuoyuyla paylaşacağız”

UBP, Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde başlattığı ziyaretlerine DP ile devam etti. Görüşmede konuşan Ataoğlu, “biz de seçime yönelik çalışmalara başladık, kısa sürede netleştirip kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhurbaşkanı adayının açıklanması öncesinde başlattığı ziyaretlerine Demokrat Parti’yle (DP) devam etti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve UBP Milletvekili Özdemir Berova’nın da aralarında bulunduğu heyet, Demokrat Parti’yi ziyaret ederek Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Afet Gürcafer ve diğer parti yetkilileriyle görüştü.

TATAR: “ADAYIMIZ CUMARTESİ AÇIKLANACAK”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, DP’yi ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir zaman kaldığını UBP’nin de önceden açıkladığı gibi 18 Ocak Cumartesi, değerlendirmelerde bulunarak adayını açıklayacağını anımsattı.

Tatar, UBP’nin kararını açıklaması öncesinde fikir birliği, düşünce yakınlığı, KKTC’ye bakış açısı olarak kendilerine yakın buldukları DP’yi ziyaret ederek, düşünce ve görüşlerini paylaşarak değerlendirmelerde bulunmak istediklerini söyledi.

KKTC’nin bekası, geleceği ve Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki var olma mücadelesinde birlik içinde çalışmanın önemli olduğunu ve bunun kendilerine güç vereceğini kaydeden Tatar, önümüzdeki seçim sürecini değerlendirmek, siyaseti şekillendirmek ve yol haritası çizmek amacını taşıdıklarını belirtti.

ATAOĞLU: “BİZ DE SEÇİME YÖNELİK ÇALIŞMALARA BAŞLADIK, KISA SÜREDE NETLEŞTİRİP KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, UBP’nin ziyaretinin kendileri için de ciddi bir anlam taşıdığını söyleyerek, Nisan seçimlerine yönelik çalışmalarının ve 18’inde verecekleri kararın hayırlı olmasını temenni etti.

Kendilerinin de Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik çalışmalara başladıklarını, kısa süre içerisinde netleştirerek kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Ataoğlu, kendilerinin de memleketin ve devletin bekasıyla ilgili benzer görüşlere sahip olduklarını belirtti.