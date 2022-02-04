Ataoğlu: Ülkede Onca Sıkıntı Varken Yeniden Bir Erken Seçimi Doğru Bulmuyorum

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmadığını belirterek vatandaşların tepkisinin katılım oranına bakıldığında net şekilde görülebildiğini ifade etti.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ülkede onca sıkıntı varken yeniden bir erken seçimi doğru bulmadığını belirterek vatandaşların tepkisinin katılım oranına bakıldığında net şekilde görülebildiğini; yeni bir seçime katılım oranının daha da düşük olacağı görüşünü ifade etti.



Bütün partilerin seçim sürecinde manifestolarında yer verdikleri ve vatandaşlara anlattıkları projelerin güzel projeler olduğunu dile getiren Ataoğlu, toplumu ve ekonomiyi kalkındırmak; sağlık, eğitim inşaat gibi sektörleri geliştirmek, ülkeyi kendi ayakları üzerinde durur hale getirmek amacıyla tüm partileri hazırladıkları proje çalışmalarını birlik beraberlik içerisinde hayata geçirmeye davet etti.



Ataoğlu, birlik içinde bu çalışmaları hayata geçirdikleri gün KKTC’de vatandaşların siyasete ve siyasetçilere yönelik olumsuz bakış açısını da değiştirmiş olacaklarını söyledi.



“VATANDAŞA EN İYİ HİZMETİ VERECEK UZUN ÖMÜRLÜ HÜKÜMET”



Beklenti içerisinde olan vatandaşa en iyi hizmeti verecek, uzun ömürlü bir hükümet modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Ataoğlu, kişisel çıkarların değil toplumun çıkarları ve beklentileri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.



Vatandaşların kısa dönemli, bahaneler üreten değil icraat yapan uzun soluklu bir hükümet beklentisi içerisinde olduğunu kaydeden Ataoğlu, vatandaşların siyasete ve siyasilere yönelik olumsuz bakış açısının nasıl değiştirileceğinin de ele alınması gerektiğini kaydetti.



“RESMİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIK… ARACILAR GELİR GİDİYOR”

Başbakan Sucuoğlu’yla hükümet kurulmasına yönelik resmi bir görüşme yapmadıklarını, aracıların gelip gittiğini söyleyen Ataoğlu, sorumluluktan hiçbir zaman kaçmadıklarını, resmi bir talep geldiği zaman da kaçmayacaklarını ifade etti.



ATAOĞLU TAK’A KONUŞTU



DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin seçim ve seçim sonrasında sürdürülen çalışmalarla ilgili ilgili sorularını yanıtladı.



Seçime katılım oranının pandemi, pozitif olan kişi sayısının yüksekliği, havanın soğuk oluşu ve seçim sisteminden dolayı istenilen yükseklikte olmadığını dile getiren Ataoğlu, ciddi sayıda oyun da geçersiz sayıldığını ve Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oylamanın kaldırılmasını da içerecek ciddi bir çalışmayla değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade etti.



DP’nin oy oranını değerlendiren Ataoğlu, DP’nin tabanına adayların da getirdiği oylarla birer tuğla daha eklendiğini ve korudukları oylarının biraz üzerinde oy aldıklarını söyledi.



Geçmişten günümüze kilit parti olduğunu söylediği DP’nin 3. parti olmakla kitle partisi olma yolunda ilerlediğini gösterdiğini ifade eden Ataoğlu, önümüzdeki süreçte DP’nin ihtiyaç duyulacak bir parti olduğunu kaydetti. Ataoğlu, DP’nin mevcudunu koruyan ve giderek büyüyecek bir parti olduğunu söyledi.



DP’nin destekçilerinin partisinin başında kim olursa olsun partisine sahip çıkan bir taban olduğunu dile getiren Ataoğlu, seçim sonucunu olumlu karşıladığını kaydetti.



“VATANDAŞ BEKLENTİ İÇİNDE… 50 MİLLETVEKİLİNİN DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİR”

Kurulacak hükümetle ilgili olarak ise Ataoğlu, seçim sürecinde kendileri de dâhil herkesin manifestosuyla halkın karşısına çıkıp birçok vaatte bulunduğunu, vatandaşların beklenti içerisinde olduğunu söyledi. Ataoğlu, dolayısıyla Meclis’te yer alacak 50 milletvekilinin elini taşın altına koyup ülkedeki sıkıntıların nasıl üstesinden gelinebileceğini ele alması, bununla ilgili formüller üretmesi gerektiğini söyledi.



Ataoğlu, hükümette olsalar da olmasalar da Meclis’teki tüm partilerin manifestolarında yer verdikleri ve vatandaşlara anlattıklarının hayata nasıl geçirilebileceğine yönelik çalışma yapmaları gerektiğini de söyledi.



Bugüne kadar DP olarak yaptıkları vatandaşın menfaatine yönelik proje çalışmalarını hükümette olmasalar dahi ilgili bakanlıklara sunacakları belirten Ataoğlu, geçmişte de aynısını yaptıklarını kaydetti.



“OLMAZSA OLMAZIMIZ MANİFESTOMUZDA ORTAYA KOYDUKLARIMIZIN HAYATA GEÇİRİLMESİ”

Ataoğlu, DP’nin bir hükümette yer almak için olmazsa olmazlarının neler olduğuyla ilgili olarak ise manifestolarında ortaya koydukları çalışmaların hayata geçirilmesinin olmazsa olmazları olduğunu belirtti.



Geçmişte hazırladıkları, ilgili yerlere sundukları ancak uğraş vermelere rağmen hayata geçirilmeyen bazı proje çalışmaları bulunduğunu dile getiren Ataoğlu, hem ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayacak hem de istihdam olanakları sunulmasına olanak tanıyacak bu projelerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyledi.