Ataoğlu, Yeni Yıla Dair İyi Dileklerini Sundu

Şüphesiz ki her sektör 2020 yılından tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi döneminden ciddi dersler çıkarmıştır.

Halktan aldığımız güç ile milletimiz ile omuz omuza geçmiş dönemde rekor seviyeleri yakaladığımız Turizm de, yine ve yeniden bizler üzerimize düşen sorumluluk bilinci ile 2021 yılında Turizm ve çevre alanında inşallah 2020’nin tüm olumsuzluklarını unutturmak için çalışacağız.

Şüphesiz ki her sektör 2020 yılından tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi döneminden ciddi dersler çıkarmıştır.

Geçmiş Bakanlık dönemlerimde de vurguladığım gibi, Turizmsiz bir KKTC düşünülemez. Bugün bunu her bir vatandaşımız ve ülke yönetimine yön verenler eminim artık daha net görmektedir. Cennetten bir ada olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep beraber sahip çıkmalıyız. Temiz ve sürdürülebilir bir çevre için çalışarak, kültürümüzü tanıtarak, turizme dört elle sarılarak, ülkemizi kalkındırmalıyız.

Özellikle turizm paydaşlarımız için çok zor geçen 2020’nin yaralarının hızla sarıldığı, pandemi sonrası dünyanın en güvenli ülkesi pozisyonunu alan bir KKTC için 2021’i umutla karşılamalıyız.

Şimdi; yeniden, geçmişte başardıklarımızı başlangıç kabul ederek 2021’de de aynı kararlılıkla, aynı azim ile bu yolda yürümeye devam etmeliyiz. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız ve en büyük şansımız Anavatan Türkiye ile birlikte tüm zorlukları geride bırakarak refah ve huzur içinde yarınları inşa etmeye devam edeceğiz.

2021 yılında doğası, çevresi, kültürü, tarihi ve müntazam ev sahipliği ile Dünya'nın tercih ettiği destinasyon olmayı hedeflemekteyiz.

Tüm dünya da savaşların bittiği, hastalıkların yok olduğu ve göz yaşının son bulduğu yeni bir yıl dileklerimle.