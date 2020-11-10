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Atatürk Gazimağusa’da Da Törenle Anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümünde Gazimağusa’da Zafer Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
Atatürk Gazimağusa’da Da Törenle Anıldı

Protokol sırasına göre Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkezi Komutanı Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından anıta çelenk konuldu.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar önce göndere  çekildi, sonra yarıya indirildi.
Tören, Gazimağusa Ticaret Lisesi Edebiyat Öğretmeni  Hakan Uçar, Hava Savunma Tabur Komutanlığı mensuplarından Hava Savunma Teğmen  Aykut Altunay’ın konuşmaları, Gazimağusa Ticaret Lisesi öğrencilerinden Bahar Güner’in okuduğu şiir ile sona erdi.

UÇAR
Gazimağusa Ticaret Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hakan Uçar, Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de sona eren hayatının yüreklerde Mustafa Kemal ideali olarak yaşadığını ifade etti.
Atatürk’ün çağdaş uygarlığı Türk milletinin önüne  amaç olarak koyduğunu vurgulayan Uçar, “Atatürk’ü sevmek,  onun izinden yılmadan yürümek demek” dedi.
Uçar, sürekli gelişim ve kalkınma için Atatürk’ün ideallerinin  genç nesillere kavratılmasının bir gereklilik olduğunu söyledi.
Uçar, Atatürk’ün düşüncelerinin  KKTC halkı  için de  çağdaş dünyanın kapılarını açan bir  anahtar ve yol gösterici olduğunu vurguladı.

ALTUNAY
Hava Savunma Teğmen Aykut Altunay da,  ulu önder Atatürk’ü yine bir 10 Kasım’da  büyük bir özlem,  saygı, sevgi, minnet ve rahmetle andıklarını ifade etti.
Çok az faninin öldükten sonra eserleriyle ve bıraktıklarıyla yaşadığını söyleyen Altunay, Atatürk’ün, Milli Mücadele’de eşsiz bir lider, efsane bir komutan, devlet kuran  siyaset adamı olarak  insanlık tarihinin  en büyük devlet adamlarından biri olduğunu kaydetti.
Altunay, dünya tarihinde imkansızlıklar içinde ”Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek milli mücadele kazanarak devlet yaratmış bir devlet adamının  çok az olduğunu ifade etti.

1881’de doğan Atatrük’ün ölüm tarihinin asla 10 Kasım 1938 olamayacağını, bu tarihte sadece  dünyaya gözlerini kapattığını söyleyen Altunay, iki tarih arasındaki zamanın ise destan olduğunu belirtti.

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