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Athena Gökhan rahatsızlandı Taşucu'na seyahat eden gemi Kıbrıs'a geri döndü

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Girne-Taşucu seferini yapan Akgūnler acentesine ait Via Mare gemisi bugün denize açıldıktan  2 saat sonra, gemi kaptanının yaptığı anons sonrasında Kuzey Kırbıs’a geri döndü.
Athena Gökhan rahatsızlandı Taşucu'na seyahat eden gemi Kıbrıs'a geri döndü

Girne-Taşucu seferini yapan Akgūnler acentesine ait Via Mare gemisi bugün denize açıldıktan 2 saat sonra, gemi kaptanının yaptığı anons sonrasında Kuzey Kıbrıs’a geri döndü.

Detay Gazetesi’nin edindiği bilglere göre, gemi kaptanı yolculardan birinin rahatsızlandığını açıkladı ve gemi Girne limanına geri döndü.

Gemide yaklaşık 45 tır, 40 araç ve yaklaşık 200 kişi Girne’den Taşucu’na seyahat ediyordu.

Geminin bir süre önce adada bulunan Athena grubu solisti Gökhan için geriye döndüğü öğrenilirken Athena grubu solisti Gökhan’ın uçak fobisi nedeni ile Kıbrıs’a gemi seyahati ile geldiği de öğrenildi.

Gemide bulunan yolcular olaya tepki gösterirken Athena’nın solisti Gökhan’ın sıcak tavırları ve mütevazi olması dikkatlerden kaçmadı.

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Akgūnler acentesine ait Via Mare gemisi Kıbrıs'a geri döndü.

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