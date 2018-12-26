Atık kâğıtlar minik ellerde şekillendi

Okul Öncesi ve İlkokullarda öğrenim gören çocuklarda “kâğıt israfının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması” amacıyla, Şht. Mehmet Eray İlkokulu öğrencileri, atık kâğıtlarla farklı üretimler gerçekleştirdiler.

Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nda öğrenim gören 360’a yakın öğrenci, matbaalardaki atık kâğıtları değerlendirdi.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, öğretmenleri önderliğinde, bugün (25.12.2018) kendi yaratıcılıklarını kullanarak matbaalardan gelen atık malzemelerden oluşturulan bir sergi gerçekleştirdiler.

Tipograf Art Basın Yayın Ltd. tarafından pilot okul seçilen Şht. Mehmet İlkokulu’nda gerçekleşen sergiye Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Eğitim Bakanlığı Müdürü Adnan Eraslan, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşenVaroğlu Atik, 14. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Dirican ve öğrenci velileri katıldı.

Çocuklara sınırlama konulmadan, kendi yaratıcılıklarının ortaya konulmasının hedeflendiği, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri, matbaadan gelen atık kâğıtları şekillendirerek çok güzel eserler yarattılar.

Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürü Elçin Altan ve İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşenVaroğlu Atik, yaptıkları konuşmalarında çocukları özverili çalışmalarından ve ortaya koydukları yaratıcı eserlerinden dolayı teşekkür etti.

Serginin yapılmasına öncülük eden Şht. Mehmet Eray İlkokulu öğretmenlerinden Rengül Ener ise;Tipograf Art Basın Yayın Ltd. olarak çocuklara verilen atık kâğıtların minicik ellerde, çocukların hayal güçleriyle şekillendirilmesinin, çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu kaydetti.