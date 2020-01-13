Atlasjet Alpet'in eksik yakıt verdiğini iddia etti...Vakkas Altınbaş açıklama yaptı

Atlas Jet’in Alpet’e ilişkin ‘uçaklara eksik yakıt verildi, haksız kazanç sağlayarak, sahtekârlıkla para temin edildi’ şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.

Polisin, aylardır yürüttüğü soruşturma neticesinde ALPET Direktörü Vakkas Altınbaş ve isimlerinin baş harfleri H.B., B.Ö., M.L., R.T., H.Ç., T.A., M.Ç., ve M.F.T. olan 8 çalışanı Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme sonrası açıklama yapan İş insanı Vakkas Altınbaş, söz konusu iddianın 5 yıl önce ortaya atıldığını ancak ileri götürülmediğini savundu.

Altınbaş, şikâyetçi olan firma Altas Jet’in Türkiye’de aleyhlerine açtığı davayı kaybedip tazminat ödediğini ileri sürdü.

Uçaklara eksik yakıt iddiası

Tahkikat sorumlusu mahkemeye verdiği ifadede, zanlılar H.B., B.Ö., M.L, R.T., H.Ç:, T.A ile şuan yurt dışında olan M.Ç.’nin 2011-2014 yılları arasında Ercan Havaalanı’nda faaliyet gösteren Atlas Jet'e ait uçaklara yakıt vermekle sorumlu olduklarını kaydetti.

Polis, yakıt ikmal görevlisi zanlıların Altınbaş Petrol’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı M.F.T ve yurt dışında bulunan S.A.’dan direktif alarak Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynadığını iddia etti. Polis, zanlının teknisyenler tarafından hesaplanıp, uçaklara verilmesi gereken Jet Al yakıtını verilecek olan miktardan az vererek, Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü.

Polis, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Seroydaş: “Elimizdeki bilgileri bizde paylaşacağız”

Zanlıların avukatı Tahir Seroydaş, “2015 yılında bir tahkikat yapıldı. Dönemin PGM Pervin Gürler 8 Temmuz 2015 tarihli bir yazıyla konunun hukuki ihtilaf olduğunu ve hukuk davası açılabileceği yönünde görüş belirtti. Yeni bir olgu olduğu iddia ediliyor.

Şikâyetçi Türkiye’de dava açtı ve davayı kaybetti. Dava Altınbaş lehine sonuçlandı. Altınbaş’a tazminat ödendi. Başsavcılıkla görüştük. Biz de elimizdeki bilgileri başsavcılıkla paylaşacağız. Bu nedenle itirazımız yok” dedi.

Davalarını tutuksuz bekleyecekler

Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada birer gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, ilk 6 zanlının 15’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına emir verdi.

Sağer, zanlı M.F.T.’nin rolü dikkate alınarak 100 bin TL nakdi, Vakkaş Altınbaş’ın 200 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi.

Yargıç Sağer, zanlı M.F.T.’nin KKTC vatandaşı bir kefilin 450 bin TL, Vakkas Altınbaş için ise KKTC vatandaşı bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması ayrıca Altınbaş’ın 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.