  • BIST 120.249
  • Altın 292,904
  • Dolar 5,8686
  • Euro 6,5357
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Atlasjet Alpet'in eksik yakıt verdiğini iddia etti...Vakkas Altınbaş açıklama yaptı

» »
Atlas Jet’in Alpet’e ilişkin ‘uçaklara eksik yakıt verildi, haksız kazanç sağlayarak, sahtekârlıkla para temin edildi’ şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.
Atlasjet Alpet'in eksik yakıt verdiğini iddia etti...Vakkas Altınbaş açıklama yaptı

Atlas Jet’in Alpet’e ilişkin ‘uçaklara eksik yakıt verildi, haksız kazanç sağlayarak, sahtekârlıkla para temin edildi’ şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı.

Polisin, aylardır yürüttüğü soruşturma neticesinde ALPET Direktörü Vakkas Altınbaş ve isimlerinin baş harfleri  H.B., B.Ö., M.L., R.T., H.Ç., T.A., M.Ç., ve M.F.T. olan 8 çalışanı Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme sonrası açıklama yapan İş insanı Vakkas Altınbaş, söz konusu iddianın 5 yıl önce ortaya atıldığını ancak ileri götürülmediğini savundu.

Altınbaş, şikâyetçi olan firma Altas Jet’in Türkiye’de aleyhlerine açtığı davayı kaybedip tazminat ödediğini ileri sürdü.

 

Uçaklara eksik yakıt iddiası

Tahkikat sorumlusu mahkemeye verdiği ifadede, zanlılar H.B., B.Ö., M.L, R.T., H.Ç:, T.A ile şuan yurt dışında olan M.Ç.’nin 2011-2014 yılları arasında Ercan Havaalanı’nda faaliyet gösteren Atlas Jet'e ait uçaklara yakıt vermekle sorumlu olduklarını kaydetti.

Polis, yakıt ikmal görevlisi zanlıların Altınbaş Petrol’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı M.F.T  ve yurt dışında bulunan S.A.’dan direktif alarak Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynadığını iddia etti. Polis, zanlının teknisyenler tarafından hesaplanıp, uçaklara verilmesi gereken Jet Al yakıtını verilecek olan miktardan az vererek, Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü.

Polis, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminat talebinde bulundu.

 

Seroydaş: “Elimizdeki bilgileri bizde paylaşacağız”

Zanlıların avukatı Tahir Seroydaş, “2015 yılında bir tahkikat yapıldı. Dönemin PGM Pervin Gürler 8 Temmuz 2015 tarihli bir yazıyla konunun hukuki ihtilaf olduğunu ve hukuk davası açılabileceği yönünde görüş belirtti. Yeni bir olgu olduğu iddia ediliyor.

Şikâyetçi Türkiye’de dava açtı ve davayı kaybetti. Dava Altınbaş lehine sonuçlandı. Altınbaş’a tazminat ödendi. Başsavcılıkla görüştük. Biz de elimizdeki bilgileri başsavcılıkla paylaşacağız. Bu nedenle itirazımız yok” dedi. 

 

Davalarını tutuksuz bekleyecekler

Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada birer gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, ilk 6 zanlının 15’er bin TL nakdi teminat yatırmalarına emir verdi.

Sağer, zanlı M.F.T.’nin rolü dikkate alınarak 100 bin TL nakdi, Vakkaş Altınbaş’ın 200 bin TL nakdi teminat yatırmasına emir verdi.

Yargıç Sağer, zanlı M.F.T.’nin KKTC vatandaşı bir kefilin 450 bin TL, Vakkas Altınbaş  için ise KKTC vatandaşı bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması ayrıca Altınbaş’ın 250 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Arabama vurmayın” dedi, darp edildi13 Ocak 2020 Pazartesi 17:55
  • Evinde ölü bulunan 27 yaşındaki Cansu Özkan’a otopsi yapıldı13 Ocak 2020 Pazartesi 17:50
  • Meclis'te gündem İmar Planı...Tatar: “Sıkıntılı bir süreç yaşandı, koalisyon ortağı ile fikir ayrılığı oldu”13 Ocak 2020 Pazartesi 17:16
  • Hayvancılık Dairesi'nden çipura duyurusu13 Ocak 2020 Pazartesi 16:51
  • HP Vekili, Dışişleri Bakanı Özersay El Cezire TV'sine demeç verdi13 Ocak 2020 Pazartesi 16:39
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Anafartalar Lisesi ile Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti13 Ocak 2020 Pazartesi 16:38
  • “İş Sağlığı ve Güvenliği” etkinliği düzenlenecek13 Ocak 2020 Pazartesi 15:43
  • Araç Kayıt Otomasyon Sistemi devrede13 Ocak 2020 Pazartesi 15:34
  • Değirmenlik Belediyesi içme-kullanma suyu tahlil sonuçlarını açıkladı13 Ocak 2020 Pazartesi 15:24
  • 27 yaşındaki Cansu Özkan, evinde ölü bulundu.13 Ocak 2020 Pazartesi 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti