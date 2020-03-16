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Atun : “Acil Ekonomik tedbirlere ihtiyaç var”

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UBP Milletvekili ve Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Sunat Atun, acil olarak ekonomik tedbirlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
Atun : “Acil Ekonomik tedbirlere ihtiyaç var”

UBP Milletvekili ve Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Sunat Atun, acil olarak ekonomik tedbirlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

İŞTE ATUN'UN AÇIKLAMALARI

Atun “Acil Ekonomik tedbirlere ihtiyaç var”
Ülkemizde en uzun soluklu Ekonomi Bakanlığı  yapmış UBP Gazimağusa milletvekili  Sunat Atun ile kısa bir söyleşi yaptık sizler için.  Hükümetin Sağlık alanında aldığı tedbirleri ve ekonomide yaşanacak gelişmeleri konuştuk.


“Sağlık alanındaki Süreç iyi yönetildi”
Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Sunat Atun’a süreci nasıl değerlendirdiğini sorduk. Atun; “Hükümet şu ana kadar sağlık alanındaki süreci iyi ve doğru yönetti. Virüsün insan sağlığını etkileyebilecek alanlarda imkanlar dahilinde her şey düşünüldü diye görüyorum. Ancak virüsün ekonomi alalına getireceği yansımalar için de ayni beceriye ihtiyaç var.  Bu noktada kamuoyunda oluşan endişelere katılıyorum” dedi.

 

“Ekonomimiz için ağır bir tehdit var”
Atun ; “Ekonomimiz için ağır bir tehdit var. Olağan dışı günlerden geçiyoruz. Haliyle tedbirler de olağandışı duruma uygun olmalıdır. Sağlık tehditleri ortadan kalksa dahi, ekonomi alanının rehabilite olması zaman alacak. Haliyle öncelikle çekler ve krediler konusunun ciddiye alınması ilgili bakanlıkların sürece liderlik etmesi gereklidir diye düşünüyorum” dedi.


“Halk panikle bekleyiş içerisindedir”
Ekonomik olarak halkın bekletişine de değinen Atun şunları ifade etti; “Halk panikle bekleyiş içerisindedir. 24 Mart, yani 10 gün sonra hey şeyin normalleşmesini ekonomik aktivitelerin ve kaldığı yerden ayni düzeyde değer oluşturmaya devam etmesini beklemek hayalcilik olur. Restoranlar, butikler ve benzeri yerler hemen ertesi gün eski haline dönmeyecektir.


Çek yazanların çeklerin karşılığını; borcu olanların taksit ödemelerini satış yaparak veya tahsilat toplayarak eski temposunda hazırlamaları mümkün olmayacaktır.


Bu tür durumlarda parası olan dahi piyasaya borç ödemekten kaçınır, nakdini muhafaza etmek ister, tüketim durur, üretim yavaşlar, yatırım yapılmaz. Ta ki ortam normalleşsin ve ileriye ilişkin umut doğsun.  Haliyle çek ödemeleri en az 2 ay ötelenmeli noktası değerlendirilmelidir. Aksi takdirde telafisi imkansız vahim sonuçlar oluşacaktır.


"Ekonomideki esas tehdit; ülkesel shut-down yapılması ancak Shut-down prensiplerinin hayata geçirilmemesidir"


Ekonomi alanında şu ana kadar açıklanan uygulamalardan şunu anlarım:


1) İşin ciddiyeti halen farkedilmemiştir. 15 gün sonra sağlık alanındaki riskler düşerse, durum normalleşecek;  üretim, tüketim, ticaret normal haline dönecek ve devlet gelirleri, kredi ödemeleri, çek ödemeleri bir şekilde yapılabilecek sanılıyor.
2) ekonomideki esas tehdit; ülkesel shut-down yapılması ancak Shut-down prensiplerinin hayata geçirilmemesidir.
3) Kriz hallerinde Durumu görüp idare etmeye çalışmanın sonuçları vahim olur. Ekonomi yönetimi Öngörü ve planlama gerektirir. Bunların yapıldığını göremiyorum.


Umarım devam eden çalışmalar Ekonomi alanındaki uygulamaları Sağlık alanında yapılanların seviyesine taşır.

Faiz yükünün hafifletilmesi, çeklerin ötelenmesi vb bankaların kendi başına yeterli düzeyde yapabileceği bir iş değil. Hükümetten de inisiyatif gerekecek” dedi.

Esnaf ve mikro İşletmeler için, orta ve büyük boy işletmeler için acil önlem programları hazırlanmalıdır. Programlar kredi yeniden yapılandırma, personel maaşları, vergiler ve istihdam üzerindeki Vergilerle alakalı düzenlemelere ihtiyaç var.

Bu süreçler dış yardımı da gerektirir. Bu noktada da çalışma yapılmalı.

Ekonomi öngörü ile hareket etmeyi gerektiren bir alan. Rum yönetimi doğru zamanda doğru hamleleri yapıyor. Anavatanda ise Sn. Berat Albayrak geçen hafta ticaret sektörü için 60 aylık özel paket açıklamıştı. Bu hafta ise çok geniş çaplı bir acil önlemler paketi açıklanıyor.

Bizde ise Ekonomi alanında acil tedbirlerin bir an evvel tasarlanarak açıklanması ve hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sağlık alanındaki başarı, ekonomik çöküş altında kalacaktır.

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