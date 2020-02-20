  • BIST 117.210
  • Altın 316,703
  • Dolar 6,0915
  • Euro 6,5755
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Av. Aşçıoğluları: Özgürgün'ün Dokunulmazlığı tamamen değil, davalarla ilgili kaldırıldı

» »
Av. Aşçıoğluları: Özgürgün'ün Dokunulmazlığı tamamen değil, davalarla ilgili kaldırıldı
Av. Aşçıoğluları: Özgürgün'ün Dokunulmazlığı tamamen değil, davalarla ilgili kaldırıldı

Anayasa mahkemesi, Ulusal Birlik Partisi eski genel başkanlarından Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin ara emri talebini reddetti.

UBP eski genel başkanlarından Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti’nin, Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı davanın karar duruşması bugün yapıldı.
Mahkeme ara emri talebini reddeddi.

Konuyla ilgili BRT’ye konuşan Avukat Şefik Aşçıoğluları, Anayasa mahkemesinin ara emrini reddediğini ancak, yapılan açıklamada, Özgürgün’ün dokunulmazlığının tamamen değil sadece aleyhine dosyalanan 3 ceza davası ile ilgili kaldırıldığına vurgu yapıldığını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LBO’dan "Unutulmayan Türkçe Şarkılar" Konseri20 Şubat 2020 Perşembe 13:21
  • Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 11 yataklı yoğun bakım servisi hizmete açıldı20 Şubat 2020 Perşembe 12:47
  • İki Toplumlu “Kıbrıs Dostluk Programı”Na 24 Şubat’a Kadar Başvuru Kabul Edilecek20 Şubat 2020 Perşembe 12:21
  • Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği İmar Planı İstedi20 Şubat 2020 Perşembe 12:04
  • Başbakan Tatar Hür-iş yetkililerini kabul etti. Tatar: “önemli olan KKTC’nin istikrarını korumak"20 Şubat 2020 Perşembe 10:59
  • YKP, Avrupa Sol Parti Toplantısına Katılacak20 Şubat 2020 Perşembe 10:47
  • BAY-SEN bugün eylem yapacak20 Şubat 2020 Perşembe 10:06
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, gazetecilerin sorularını yanıtladı20 Şubat 2020 Perşembe 09:58
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!20 Şubat 2020 Perşembe 08:30
  • Akıncı son anketi açıkladı19 Şubat 2020 Çarşamba 22:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti