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“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasa Tasarısı” konusunda uzlaşı sağlandı

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İçişleri Bakanlığı ile Çevre Platformu ve Avcılık Federasyonu,“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasa Tasarısı” konusunda ortak paydada buluştuğunu bildirdi.
“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasa Tasarısı” konusunda uzlaşı sağlandı

İçişleri Bakanlığı ile Çevre Platformu ve Avcılık Federasyonu,“Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasa Tasarısı” konusunda ortak paydada buluştuğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre Platformu ve Avcılık Federasyonu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın girişimleriyle ilk kez bir yasa tasarısı üzerinde mutabakata vardı.

İçişleri Bakanı Baybars başkanlığında bir süredir toplantılar yapan örgütlerin, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatının Düzenlenmesi Yasa Tasarısı” konusunda ortak paydada buluştuğu belirtilen açıklamada, varılan uzlaşıyla ilgili Pazartesi saat 09.00’da İçişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Yasa tasarısının; doğanın korunması ve avcılığın sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına ciddi katkılar sağlayacağı vurgulandı.

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