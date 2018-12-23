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Avcılık Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

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KKTC Avcılık Federasyonu tüzüğü gereği Aralık ayı içerisinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısı, cuma akşamı Gönyeli Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirildi.
Avcılık Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

KKTC Avcılık Federasyonu tüzüğü gereği Aralık ayı içerisinde yapılması gereken Olağan Genel Kurul toplantısı, cuma akşamı Gönyeli Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Federasyon açıklamasına göre, tüzük gereği iki yılda bir federasyon yetkili organlarının seçilmesi gereken Genel Kurul’da, başka bir
aday çıkmadı ve mevcut Başkan Erhan Keser ve Yürütme Kurulu “güven tazeledi.”

Divanın oluşumundan önce Avcılık Federasyonu tarafından teşekkür plaketleri de verildi.

Plaketlerin takdimi sonrasında Divan oluşturuldu. Ardından Avcılık Federasyonu 2018 Faaliyet Raporu ve Avcılık Federasyonu 2018 Mali Raporu okunup oybirliği ile aklandı.

KKTC Avcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulu için başka bir adayın çıkmamasına karşın, tüzük gereği toplantıya katılan kulüp temsilcileri oy kullandı. 61 temsilcinin katıldığı seçimde, 60 kişi evet oyu kullanırken, 1 kişi ise hayır oyu kullandı.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

“Başkan Erhan Keser, Genel Sekreter Osman Cook, Genel Sayman Ramadan Yarkan, Eğitim As Başkanı Salih Mert Çakırlı, Üretim As Başkanı Eren Ersinler, Müsabakalar As Başkanı Çağıl Çırakoğlu, Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu Av. Rayan Kashman, Basın Yayın, Propaganda Sorumlusu Aktay Elektrikçi, Koruma As Başkanı Burhan Açar, Faal Üyeler Mustafa Margilili, asan Kütüküt
Denetleme Kurulu; Sıtkı Akmergis, Hüseyin Özuçar, Ahmet Kaptan, Ceza Kurulu; Osman Mani, Erdem Alp, Okan Helvacı.”

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