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Avcıoğlu: Teknecik'te buhar türbinleri arıza sebebiyle devre dışı kaldı

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HP Enerji Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’nin burhan türbinlerinin arıza sebebiyle devre dışı kaldığını öne sürdü.
Avcıoğlu: Teknecik'te buhar türbinleri arıza sebebiyle devre dışı kaldı

Halkın Partisi (HP) Enerji Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Teknecik Elektrik Santrali’nin buhar türbinlerinin her ikisinin de arıza sebebiyle devre dışı kaldığını öne sürdü.

Avcıoğlu, “2 buhar türbini (2x60 MW), 1 dizel jeneratör (17 MW) ve 1 gaz türbini (25 MW) olmak üzere Toplam 162 MW devre dışı” dedi.

Güney Kıbrıs’tan ise 30 MW’ya kadar elektrik alındığını aktaran Avcıoğlu, “Ülke genelinde üretim yetmezliği sebebiyle dönüşümlü elektrik kesintileri ise yeniden yaşanıyor!” ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu, “Kesintiler, buhar türbinlerinden birinin yeniden devreye alınması ile sona ermesi bekleniyor. İkinci buhar türbininin arızasının giderilmesinin ise 2-3 gün sürmesi bekleniyor” açıklamasını yaptı.

Yusuf Avcıoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Tam 5 yıldır defalarca yatırım şart dememize rağmen, KIB-TEK’ten sorumlu hiçbir bakan yatırım yapılması konusunda zerre irade ve samimiyet göstermemiştir.

Birine tepki göstereceksek, doğru adres de 2018- 2022 yılları arasında KIB-TEK’ten sorumlu olan Ekonomi ve Enerji Bakanları ile son dönemde KIB-TEK’i kendine bağlayan atanmış Başbakan Üstel'den başkası değildir.”

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