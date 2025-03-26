Avrupa Birliği Burs Programı Gazeteciler Birliği’nde Tanıtıldı

Avrupa Birliği Burs Programı, 25 Mart 2025 Salı günü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı. Etkinlik, birlik üyeleri ve ilgilenen katılımcıların katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, AB Burs Programı Koordinatörleri Fatoş Yangın ve Bekir Okalper, katılımcılara 2025/26 Akademik Yılı burs çağrısı hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Sunumda burs programının başvuru koşulları, değerlendirme süreci ve geçmiş dönem başarı hikâyelerine de yer verildi.

Kıbrıslı Türkler için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Haziran 2022’den itibaren Goethe-Institut tarafından yürütülen program, 2007 yılından bu yana 2.300’ün üzerinde öğrenci ve profesyonele toplamda 43 milyon Euro’yu aşkın burs desteği sağlayarak Avrupa’daki eğitim ve gelişim fırsatlarına kapı araladı.

AB Burs Programı, üç ana kategori altında burs imkânı sunuyor:

• Lisans öncesi ve Lisans Eğitim Programları

• Lisansüstü Eğitim Programları

• Kısa Dönemli Eğitim Programları (mesleki eğitim/staj, araştırma ve doktora sonrası eğitim,Herhangi bir Avrupa Birliği resmi dilinde dil eğitimi)