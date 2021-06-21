Avrupa Kentlerinin Yarısından Fazlasında Hava Kirliliği Yaşanamayacak Seviyelerde

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yapılan çalışmada, Avrupa'daki 323 kentten alınan veriler karşılaştırıldı.

Covid-19 Kısıtlamaları Avrupa'nın Kirli Havasına Etki Etmedi

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) tarafından yayınlanan yeni veriler, pandemi nedeniyle ilan edilen geçen yılki kısıtlamalar sırasında trafik emisyonlarında ve diğer kirleticilerde azalma olmasına rağmen, Avrupa şehirlerinin yarısından fazlasında kirli havanın hüküm sürdüğünü gösterdi.

En Kötü Hava Doğu Avrupa'da

Bununla birlikte, kömürün hala önemli bir enerji kaynağı olduğu Doğu Avrupa'daki şehirlerin diğerlerinden daha kötü bir durumda olduğu görüldü. Polonya'da Nowy Sącz en kirli havaya sahipken, onu sanayi ve coğrafyanın hava kirliliğini yoğunlaştırma eğiliminde olduğu İtalya'daki Cremona ve Slavonski Brod kentleri izledi.

En Temiz Üç Şehir

En temiz üç şehir ise İsveç'teki Umeå, Finlandiya'daki Tampere ve Portekiz'deki Funchal oldu.

323 Kentin Verileri Karşılaştırıldı

Avrupa Çevre Ajansı (EAA), 2019 ve 2020'de 323 şehirden alınan verileri karşılaştırdı. Bunlardan yalnızca 127'sinde veya yaklaşık yüzde 40'ında PM 2.5 olarak bilinen ince partikül madde seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen sınırların altında olduğunu buldu.

Yılda 400 Binden Fazla Erken Ölüme Neden Oluyor

Bununla birlikte, ince partikül maddeler, ana hava kirliliği kaynaklarının sağlık üzerindeki en büyük etkisine sahip ve Avrupa genelinde yılda 400 binden fazla erken ölüme neden oluyor.

Diğer taraftan kuruluş, karantina önlemlerinin dizel motorlardan kaynaklanan emisyonlarla ilişkili tahriş edici bir gaz olan nitrojen dioksit seviyelerinde büyük düşüşlere yol açtığını, ancak partikül madde seviyelerinin yüksek kaldığını duyurdu.

Nisan 2020'deki sokağa çıkma kısıtlamalarında bazı şehirlerde azot dioksit seviyeleri yüzde 60'tan fazla düştü ancak partikül madde seviyelerindeki düşüşler daha az belirgindi. Uzmanlar, bu durumun nedenlerinin sanayinin yanı sıra tarımdan kaynaklanan emisyonların olduğunu söyledi.

Öte yandan, ajansın hava kirliliği, çevre ve sağlık grubu başkanı Catherine Ganzleben, Covid-19 pandemisinin teşvik ettiği davranış değişikliklerinin gelecekte bir etkisi olabileceğini söyledi. Ganzleben “İnsanlar her gün işe gitmek yerine, uzaktan çalışmayı seçerlerse hava kirliliği seviyelerinde belirli biri düşüş yaşanacaktır” dedi.