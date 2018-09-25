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Avrupa Komisyonu İskele Belediyesi’ne plaj küllüğü hibe etti

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KKTC’nin en gözde plajları arasında yer alan, İskele Belediyesi Halk Plajı, 4 mevsim, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Avrupa Komisyonu İskele Belediyesi’ne plaj küllüğü hibe etti

KKTC’nin en gözde plajları arasında yer alan, İskele Belediyesi Halk Plajı, 4 mevsim, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sonbaharı yaşadığımız şu günlerde hafta sonu kadar hafta içinde de yoğun ilgi gören plaja Avrupa Komisyonu da kayıtsız kalmadı.

Kumsala atılan sigara izmaritlerinden yola çıkan Avrupa Komisyonu, İskele Belediyesi’ne 2 adet ekolojik plaj küllüğü hibe etti.  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda İSBEL Direktörü Sonat Güneyli tarafından teslim alınan küllükler, personel tarafından Restoranın bulunduğu kumsal ile Babutsa Büfe’nin olduğu kumsala monte edildi.

İZMARİTLER KÜLLÜKLERE…

Ekolojik küllükler, sigara içenler tarafından alınacak ve plajda bulundukları süre zarfında kullanılabilecek. Günün sonunda içerisi izmaritle dolu olan huni şeklindeki küllükler, standın yanında bulunan paslanmaz çelik kovaya atılabilecek.

Deniz canlılarını olumsuz etkileyen sigara izmaritlerinin bundan sonra plaja yerleştirilen ekolojik küllüklere atılması çağrısı yapan İskele Belediyesi, Avrupa Komisyonu’na da denizlerimize verdikleri önemden ötürü teşekkür etti.

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