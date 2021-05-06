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Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Avrupa Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyor

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Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, 9 Mayıs 2021 Avrupa Günü nedeniyle, Avrupa Parlamentosu İrtibat Bürosu ve AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Avrupa Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyor

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, 9 Mayıs 2021 Avrupa Günü nedeniyle, Avrupa Parlamentosu İrtibat Bürosu ve AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, 21 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında Kıbrıs’ta yaşayanların, “Avrupalı olmak ne demektir?” sorusuna, telefonlarından cevaplarını kaydettikleri bir video yarışması düzenlendi.

Bu yarışmada elde edilen en iyi cevapların temsilciliğin sosyal medya sayfalarında ve videonun kısa bir versiyonunun da, 9 Mayıs Pazar günü TV’lerden yayınlanacağı bildirildi.

7 Mayıs Cuma günü saat 15:00'te Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı ile “Avrupa'yı Tartışmak: Gelecekteki Sorunlar” başlıklı çevrimiçi bir vatandaş diyaloğu düzenleneceği ve bunun temsilciliğin Facebook sayfasında canlı yayınlanacağı da kaydedildi. Tartışmanın, gazeteci Andrie Daniel tarafından koordine edileceği ve İngilizce, Türkçe ve Yunanca çeviri de sağlanacağı ifade edildi. Vatandaşların, sorularını da Facebook üzerinden iletebileceği bildirildi.

AVRUPA GÜNÜ PROGRAMI 3 GÜN SÜRECEK

Online program kapsamındaki faaliyetlerin ağırlıklı olarak AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasında yayınlanacağı ve çevrimiçi yapılacak olan 2021 Avrupa Günü programının 7-9 Mayıs tarihleri arasında 3 gün süreceği açıklandı.

Etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıs Oda Orkestrası’ndan bir performans, müze ve galerilere sanal turlar da dahil olmak üzere Avrupalı sanatçıların konser, opera ve bale performansları gibi kültürel aktivitelerin yanında, çocukların, 27 üye devletin her birinin kendine özgü özelliklerini keşfetmelerine ve AB’nin çeşitli kültürel mozaiği hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak interaktif eğitim programları yer alacak.

9 Mayıs kutlamaları, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos ve Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü, Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programı Direktörü Judit Rozsa'nın açılış konuşmalarının yer aldığı Kıbrıs Oda Orkestrası Konseri ile sona erecek.

Konser, 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da sosyal medya kanallarında yayınlanacak.

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