  • BIST 99.957
  • Altın 232,476
  • Dolar 6,0811
  • Euro 7,0621
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Avrupa Komisyonu tarafından “Güvenli Bisiklet Sürme Eğitimi” düzenlendi

» »
Avrupa Komisyonu, 2018 Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle İlkokul 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik “Güvenli Bisiklet Sürme Eğitimi” düzenledi.
Avrupa Komisyonu tarafından “Güvenli Bisiklet Sürme Eğitimi” düzenlendi

Avrupa Komisyonu, 2018 Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle  İlkokul 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik “Güvenli Bisiklet Sürme Eğitimi” düzenledi.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre dün Lefkoşa’daki Trafik Eğitim Parkı’nda Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) işbirliği ile gerçekleştirilen eğitimde güvenli bir biçimde seyahat etmenin önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin, kontrollü bir ortamda güvenli ve alternatif ulaşım yöntemlerine teşvik etme amacıyla organize edildiği ifade edilen açıklamada, eğitimde öğrenciler engellerin olduğu parkurlara girerek, bu parkurlarda ani fren, trafik durumunu değerlendirme, kör noktalar, güvenlik vitesini kullanma, bisiklet bakımını yapma gibi güvenli bisiklet kullanımı ile ilgili bilgiler edindikleri belirtildi.

Eğitimde hem teorik hem de pratik olarak işlenen konular şöyle:“ Trafik durumları ve bisikletçilerin farklı trafik durumlarında nasıl davranması gerektiği konulu sunum; tecrübeli trafik güvenliği eğitmenlerinin rehberliğinde gerçek yol şartlarında sürüş deneyimi; eğitim sonunda öğrencilerin deneyimlerinin geri bildirimi ve değerlendirilmesi”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ta deprem, sallandık28 Eylül 2018 Cuma 16:43
  • İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı28 Eylül 2018 Cuma 16:35
  • BKP Kadın Meclisi: “Sorunların ana sebebi statükonun bize her alanda dayattığı hukuksuzluk”28 Eylül 2018 Cuma 16:30
  • 'Şht Tuncer İlkokulu'ndaki saldırıda 'silah yoktu' diyen polis neyi aklamaya çalışmaktadır'28 Eylül 2018 Cuma 16:23
  • “2018 Avrupa Vatandaşı” ödül töreni ara bölgedeki Goethe Estitüsünde yapıldı28 Eylül 2018 Cuma 16:20
  • Burs başvuruları 12 Ekim’e kadar uzatıldı28 Eylül 2018 Cuma 14:35
  • Sağlık Bakanlığı: “Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir”28 Eylül 2018 Cuma 14:30
  • Tropik fırtına Kıbrıs’ı etkilemeyecek28 Eylül 2018 Cuma 14:13
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali Finalinde muhteşem Genco Erkal performansı28 Eylül 2018 Cuma 13:49
  • Kocaismail: “Kanser bildirim zorunluluğu yasası geçmeli”28 Eylül 2018 Cuma 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti