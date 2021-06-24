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Avrupa Parlamentosu, Sera Gazı Emisyon Hedeflerini Bağlayıcı Hale Getirecek Yasayı Onayladı

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin sera gazı emisyon hedeflerini bağlayıcı hale getirmek için önemli bir yasayı onayladı.
Avrupa Parlamentosu, Sera Gazı Emisyon Hedeflerini Bağlayıcı Hale Getirecek Yasayı Onayladı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin sera gazı emisyon hedeflerini bağlayıcı hale getirmek için önemli bir yasayı onayladı. Önümüzdeki yıllarda AB düzenlemelerine rehberlik edecek iklim yasasıyla, gezegeni ısıtan kirliliğin daha hızlı azaltılması hedefleniyor.

Parlamentodan ve AB'nin 27 üye ülkesinden müzakereciler, emisyon azaltma hedeflerini AB politikalarının merkezine koyan iklim yasası üzerinde anlaşmaya vardı. Parlamento 442 lehte, 203 aleyhte ve 51 çekimser oyla yasayı resmen onayladı. 

Yasa, 2030 yılına kadar AB emisyonlarını, 90'lardaki seviyelerinden %55 azaltmayı ve 2050 yılına kadar emisyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Parlamentonun yasayla ilgilenen milletvekili İsveçli Sosyal Demokrat Jytte Guteland "Bugün tarihi bir gün. Emisyonlarımızı hızla kesmezsek, gelecek felaket olacak" dedi.

AB iklim politikası başkanı Frans Timmermans, iklim yasası hakkında "Bu, yasaların yasasıdır, çünkü önümüzdeki yıllarda bizi disipline edecek" dedi.

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