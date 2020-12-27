  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Avrupa'da koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı

» »
Avrupa'da koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı
Avrupa'da koronavirüs aşıları yapılmaya başlandı

Almanya, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesiminde Pfizer-BioNTech aşıları uygulanmaya başladı.

Almanya'da öncelikle yaşlı bakım merkezlerinde kalanlar ve sağlık personeline aşı yapılıyor.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği Biontech aşısının dünya ve Almanya için umut olduğunu ifade etti.

Aşının, Kovid-19 salgınına karşı ilerleme ve krizden çıkışın yolu olduğunu belirten Spahn, tüm vatandaşlara aşı ulaştırmak için çabaladıklarını kaydetti.

Almanya'da ilk aşı dün Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya yapılmıştı.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da "Başkalarını düşün, aşı yaptır" sloganıyla başlatılan aşılama kapsamında ilk aşıyı başkent Zagreb'deki yaşlı bakımevinde kalan emekli sağlık çalışanı Branka Anicic oldu.

Anicic, aile ve yakınların salgından korunması adına herkesin aşı yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Zagreb'deki aynı bakımevinde kalan 20 kişiye daha bugün aşı yapılacağı ifade edilirken, ilk aşı etkinliğe Başbakan Andrej Plenkovic ve Çalışma, Aile ve Sosyal Politika Bakanı Josip Aladrovic katıldı.

SLOVENYA

Slovenya'da da başlayan aşılama uygulaması kapsamında, ülke genelindeki üç yaşlı bakımevinde kalanlar aşı oldu.

Slovenya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Marija Magarjne, kitlesel aşılamanın mart sonunda mümkün olabileceğini belirterek, Pfizer/BioNTech'ten 9 bin 750 doz aşının dün ulaştığını ve yıl sonuna kadar 16 bin 575 dozun daha ulaşacağını sözlerine ekledi.

ROMANYA

Romanya'ya ilk aşamada 10 bin aşı dün ulaştı.

Aşılar hastanelere dağıtılırken, ilk aşı başkent Bükreş'te bir sağlık çalışanına yapıldı.

VİŞEGRAD ÜLKELERİ

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad ülkelerinde de ilk Kovid-19 aşıları yapılmaya başlandı.

Çekya'da Başbakan Andrej Babis, kameralar önünde ülkedeki ilk aşı yapılan kişiler arasında yer aldı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da ülkesinde ilk aşı yaptıran isim oldu.

Caputova, aşı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bana göre bu özgürlüğün nefesi." dedi.

Polonya'da ilk aşı yapılanlar sağlık çalışanları oldu.

İlk etapta 9 bin 750 doz aşının ulaştığı Macaristan'da 4 bin 875 sağlık çalışanına aşı uygulanacağı açıklandı.

Macaristan'da ilk aşamada yoğun bakım daha sonra ise acil servis çalışanları aşılanacak.

YUNANİSTAN VE KIBRIS RUM KESİMİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki 5 hastanede ilk aşılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Meclis Başkanı Kostas Tasulas ile bir Koronavirüs yoğun bakım sağlık çalışanı ve huzurevinde yaşayan bir yaşlıya aşılar uygulandı.

İlk teslimatın 9 bin 750 doz ile sınırlı kaldığı Yunanistan'da aşıların ilk etapta 4 bin 870 kişiye yapılacağı kaydedildi.

Kıbrıs Rum kesiminde "Pfizer/BioNTech" Koronavirüs aşılarının yapılmasına bu sabah başlandı.

Rum basınında yer alan habere göre, ilk aşı Limasol'daki "Panayia" huzurevinde doktor Anastasios Tsiftsis oldu.

Limasol'daki diğer huzurevlerinde de gün içerisinde aşılar yapılacak.

Koronavirüs aşılarının yaygın kullanımına başlandığı Avrupa'da Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya ve İsveç'te ilk aşılar yapılmıştı.

Belçika'da ilk aşılar yarın, Hollanda'da ise 8 Ocak'ta uygulanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Can Dündar'ın iadesi talebine Almanya'dan cevap24 Aralık 2020 Perşembe 16:27
  • İskoçya lideri Sturgeon cenazede koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için özür diledi23 Aralık 2020 Çarşamba 12:59
  • Koronavirüs: İtalya’da ikinci dalgadaki ölümler ilk dalgayı geçti23 Aralık 2020 Çarşamba 12:59
  • Danimarka'da tartışmalı bir karar daha: Kirlilik endişesiyle vizonlar mayısta toplu mezarlardan çıkarılıp yakılacak21 Aralık 2020 Pazartesi 20:45
  • İsviçre’de meclis eşcinsel evliliğe ‘Evet’ dedi20 Aralık 2020 Pazar 23:25
  • Bosna Hersek'in Mostar kentinde 12 yıl aradan sonra ilk yerel seçim20 Aralık 2020 Pazar 22:01
  • Fransa’da protesto için toplanan sığınmacılara, Sarı Yelekler'den destek20 Aralık 2020 Pazar 21:15
  • İspanya'da ötanazi yasallaşıyor17 Aralık 2020 Perşembe 23:32
  • Macron'un korona testi pozitif çıktı17 Aralık 2020 Perşembe 20:15
  • Sisi'nin Öğrencilere Kurşun Geçirmez Camdan Konuşma Yapması Alay Konusu Oldu17 Aralık 2020 Perşembe 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti