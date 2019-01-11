  • BIST 91.687
  • Altın 227,348
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2821
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

» »
Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.
Avrupa'da yılın 11'i belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1,8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.

Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi.

4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante, Eden Hazard (Chelsea)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güngördü: “Spora katkımız sürecek”07 Ocak 2019 Pazartesi 17:12
  • Ziraat Bankası’nın, batık kulüplerin borçlarını ödemesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı06 Ocak 2019 Pazar 21:45
  • Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması: Affetmek en büyük intikamdır05 Ocak 2019 Cumartesi 15:00
  • Burak Yılmaz: Terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim04 Ocak 2019 Cuma 13:21
  • Galatasaray'ın yeni golcüsünün geleceği tarih belli oldu04 Ocak 2019 Cuma 11:45
  • Premier Lig'de maskot çocuklardan para alan 'açgözlü kulüpler' tartışılıyor03 Ocak 2019 Perşembe 09:51
  • Neymar yılbaşına 26 kadınla girdi!02 Ocak 2019 Çarşamba 19:55
  • Resmi açıklama geldi: Robinho, Medipol Başakşehir'de27 Aralık 2018 Perşembe 20:15
  • Galatasaray, 'Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırıyor' iddiası27 Aralık 2018 Perşembe 18:15
  • Haftanın hakemleri açıklandı26 Aralık 2018 Çarşamba 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti